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Новые правила исчисления сроков досудебного расследования - стала известна финальная версия Комитета об отмене правок Лозового

Изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу Закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

Кабмин отменил Положение о Единой базе данных электронных адресов госорганов

Положение о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий теряет силу, - Правительство.

Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения

Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.

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Деятельность общественных активистов будет называться адвокацией, а не лоббированием.

Конкурсы в суды первой инстанции продолжатся, но по новым правилам, - Комитет частично поддержал предложения Посольств США и ЕС

Повторное квалифоценивание судей Комитет не поддержал, но для конкурсантов в суды новости не столь положительны.

  1. Фото
  2. / В Украине

В центре Одессы обвалился жилой дом, фото

12:45, 6 декабря 2023
Упали три этажа дома в центре Одессы.
В центре Одессы обвалился жилой дом, фото
Источник фото: ГСЧС
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В центре Одессы на улице Базарная произошел обвал жилого дома. Инцидент случился с третьим подъездом аварийного дома, который подвергся разрушению на высоте от первого до третьего этажа. Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате обвала, команда пожарных начала аварийно-спасательные операции и провела обследование подвальных помещений на наличие людей.

К счастью, в результате обвала никто не пострадал и не погиб.

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