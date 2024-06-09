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У США пес пробіг 6 км, щоб покликати на допомогу господарю, який потрапив у ДТП: фото

16:49, 9 червня 2024
Чоловік не впорався із керуванням на різкому повороті та злетів із дороги.
У США пес пробіг 6 км, щоб покликати на допомогу господарю, який потрапив у ДТП: фото
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У американському штаті Орегон пес врятував господаря, який постраждав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Він подолав майже 6,5 кілометра шляху, аби покликати на допомогу. Інцидент трапився 2 червня, передає The Guardian

Брендон Гарретт їхав зі своїми 4 собаками дорогою неподалік від кемпінгу, де проживала його родина. Під час поїздки чоловік не впорався з поворотом дороги та злетів з набережної.

Одному з його собак вдалось добігти до кемпінгу, подолавши понад 6 кілометрів. Поява тварини змусила сім’ю чоловіка зрозуміти, що щось пішло не так. Родина почала шукати його і зрештою помітила автомобіль. Дістатися до Брендона їм не вдалося через складний рельєф, тому вони викликали рятувальників.

Гаррета знайшли приблизно за 90 метрів від місця аварії разом із трьома іншими його собаками. Чоловікові надали першу допомогу на місці, а потім відвезли до гелікоптера, який доставив його до лікарні.  

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