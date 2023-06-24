ГРД не варто розраховувати на кардинальні зміни у підходах Комісії до темпів кваліфоцінювання суддів — ВККС

У ВККС попросили майбутній склад Громадської ради доброчесності поважати суддів, які досі не завершили кваліфоцінювання.

Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Руслан Сидорович закликав майбутній склад Громадської ради доброчесності з розумінням поставитись до запланованих високих темпів роботи нового складу ВККС.

“Майже 2 тисячі суддів ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання. І це ми ще не говоримо про процедури щодо кандидатів на посади суддів. Суспільство чекає на кваліфікаційне оцінювання суддів, а також чекає завершення процедур добору на посади суддів. У ВККС, як і у ГРД та громадськості, що буде допомагати ГРД, не буде багато часу. На превеликий жаль, режим роботи не зміниться, ані у громадськості, ані у ВККС”, - зазначив Руслан Сидорович 20 червня під під час конференції «Відлік почався: мультизадачність як запорука ефективності нової ВККС».

Заступник голови ВККС також повідомив, що у випадку, якщо ВККС та ГРД налагодять конструктивну співпрацю, то у певних моментах Комісія зможе йти на зустріч громадськості.

“Ми не будемо прибігати до правового пуризму у випадках, коли висновок ГРД щодо судді з'явився занадто пізно”, - розповів Руслан Сидорович.

Втім, заступник голови ВККС попросив ГРД у майбутньому поважати суддів, які вже тривалий час не можуть завершити процедуру кваліфікаційного оцінювання.

“Шановна громадськість — майте повагу до суддів, які проходять кваліфікаційне оцінювання, і до працівників Секретаріату ВККС”, - підкреслив Руслан Сидорович.

Нагадаємо, що відновлення процедури кваліфікаційного оцінювання є одним з пріоритетів нового складу ВККС. Першими кваліфікаційне оцінювання мають повністю завершити судді, у яких завершився п'ятирічний термін повноважень.

Також, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов припустив, що процедура кваліфікаційного оцінювання може бути змінена.

Також, зазначимо, що швидкі темпи кваліфікаційного оцінювання суддів у 2018-2019 роках були однією з причин конфлікту між ВККС та ГРД, члени якої порівнювали оцінювання суддів з “конвеєром”.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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