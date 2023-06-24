Общественности не стоит рассчитывать на кардинальные изменения в подходах Комиссии к темпам квалифоценивания судей — ВККС

В ВККС попросили будущий состав Общественного совета добропорядочности уважать судей, до сих пор не завершивших квалифоценивание.

Заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Руслан Сидорович призвал будущий состав Общественного совета добропорядочности с пониманием отнестись к запланированным высоким темпам работы нового состава ВККС.

«Почти 2 тысячи судей еще не прошли квалификационное оценивание. И это мы еще не говорим о процедурах кандидатов на должности судей. Общество ожидает квалификационного оценивания судей, а также ожидает завершения процедур отбора на должности судей. У ВККС, как и у ОСД и общественности, которая будет помогать ОСД, не будет много времени. К сожалению, режим работы не изменится, ни у общественности, ни у ВККС”, - отметил Руслан Сидорович 20 июня во время конференции «Отчет начался: мультизадачность как залог эффективности новой ВККС».

Заместитель председателя ВККС также сообщил, что в случае, если ВККС и ОСД наладят конструктивное сотрудничество, то в определенных моментах Комиссия сможет идти на встречу общественности.

"Мы не будем прибегать к правовому пуризму в случаях, когда заключение ОСД относительно судьи появилось слишком поздно", - рассказал Руслан Сидорович.

Впрочем, заместитель председателя ВККС попросил ОСД в будущем уважать судей, которые уже длительное время не могут завершить процедуру квалификационного оценивания.

"Уважаемая общественность - имейте уважение к судьям, которые проходят квалификационное оценивание, и к работникам Секретариата ВККС", - подчеркнул Руслан Сидорович.

Напомним, что возобновление процедуры квалификационного оценивания является одним из приоритетов нового состава ВККС. Первыми квалификационное оценивание должны полностью завершить судьи, у которых истек пятилетний срок полномочий.

Также председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов предположил, что процедура квалификационного оценивания может быть изменена.

Также отметим, что быстрые темпы квалификационного оценивания судей в 2018-2019 годах были одной из причин конфликта между ВККС и ОСД, члены которой сравнивали оценивание судей с «конвейером».

Автор: Вячеслав Хрипун

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