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  1. В Украине

Кличко сообщил, что под завалами дома на Соломенке могут оставаться люди, видео

10:50, 24 июня 2023
Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.
Кличко сообщил, что под завалами дома на Соломенке могут оставаться люди, видео
Фото: МВД

Под завалами на поврежденных этажах дома на Соломенке могут быть люди. Спасатели продолжают поисковую операцию. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он находится на месте трагедии, спровоцированной ночным ракетным обстрелом столицы.

«Пока известно о трех погибших. Двое пострадавших госпитализированы. 9 человек получили помощь медиков на месте. Всех жителей дома, в который попали обломки российской ракеты, эвакуировали. Во дворе много поврежденных автомобилей. Периметр двора перекрыт. Все службы работают на месте», – сообщил Кличко.

Напомним, что  обломки попали в жилой дом в Соломенском районе.

В ГСЧС показали, как выглядит дом после падения обломков ракеты. 

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