В «Слуге народа» хотят штрафовать за незаконную регистрацию на экзамен «на права»

Предлагается ввести штрафы за создание искусственных препятствий для записи на экзамены на право управления транспортным средством, а также другие услуги, предоставляемые Государственной миграционной службой, Экспертной службой МВД.

Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых лидер монобольшинства Давид Арахамия, зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9386 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности за нарушение установленного порядка пользования системой управления очередью для получения услуг, предоставляемых территориальными. сервисными центрами МВД, Экспертной службой МВД и Государственной миграционной службой Украины, которым предлагается, в частности, ввести штрафы за создание искусственных препятствий для записи на экзамены на право управления транспортным средством, а также другие услуги, предоставляемые Государственной миграционной службой, Экспертной службой МВД.

Как отмечается в пояснительной записке, перечень услуг, которые можно получать путем предварительной записи, постоянно расширяется, «в частности уже в соответствующем пилотном проекте реализована возможность онлайн-записи для практического экзамена для получения права управления транспортными средствами, однако в настоящее время остаются проблемные вопросы злоупотреблением правом свободного доступа, в частности в части записи в электронную очередь».

Авторы отмечаются, что есть факты неправомерной записи в электронную очередь в интересах другого лица, искусственное занижение количества свободных мест, например, на сдачу экзамена на права.

В связи с вышеупомянутым депутаты предлагают ввести штрафы за манипуляции с электронной очередью в системе МВД.

Законопроектом Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей 212-6-1. (Нарушение установленного порядка пользования системой управления очередью для получения услуг, предоставляемых территориальными сервисными центрами МВД, Экспертной службой МВД и Государственной миграционной службой Украины) и предусматривается штраф за незаконную запись на получение загранпаспорта или сдача экзамена на права или экспертное исследование авто в размере от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Для должностных лиц взыскание будет составлять от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное нарушение в течение года сумма штрафа составит от 700 до 1 тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан независимо от статуса нарушителя.

При этом определено, что штрафы не будут налагаться в случаях, если регистрации осуществляются родителями (усыновителями) в интересах своих малолетних и несовершеннолетних детей, опекунами малолетнего лица и физического лица, признанного недееспособным, уполномоченным представителем физического или юридического лица, работником органа или учреждения, оказываюище услугу по просьбе лица в предусмотренных законодательством случаях.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью экзамена «на права» и штрафовать чиновников автошкол за ненадлежащую подготовку водителей.

Автор: Ярослав Конощук

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