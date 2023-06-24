У «Слузі народу» хочуть штрафувати за незаконну реєстрацію на іспит «на права»

Пропонується запровадити штрафи за створення штучних перешкод для запису на іспити на право керування транспортним засобом, а також інші послуги, які надаються Державною міграційною службою, Експертною службою МВС.

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких лідер монобільшості Давид Арахамія зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9386 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку користування системою керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС, Експертною службою МВС та Державною міграційною службою України, яким пропонується, зокрема запровадити штрафи за створення штучних перешкод для запису на іспити на право керування транспортним засобом, а також інші послуги, які надаються Державною міграційною службою, Експертною службою МВС.

Як зазначається у пояснювальній записці, перелік послуг, які можна отримувати шляхом попереднього запису постійно розширюється, «зокрема вже у відповідному пілотному проекті реалізована можливість онлайн- запису для практичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами, проте на даний час залишаються проблемні питання зловживанням правом вільного доступу, зокрема в частині запису до електронної черги».

Автори зазначаються, що є факти неправомірного запису до електронної черги в інтересах іншої особи, штучне заниження кількості вільних місць, наприклад, на складання іспиту на права.

У зв’язку з вищезазначеним депутати пропонують запровадити штрафи за маніпуляції з електронною чергою у системі МВС.

Законопроєктом Кодекс про адміністративні правопорушень доповнюється новою статтею 212-6-1. (Порушення встановленого порядку користування системою керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС, Експертною службою МВС та Державною міграційною службою України) та передбачається штраф за незаконний запис на отримання закордонного паспорту чи складання іспиту на права чи експертне дослідження авто у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб стягнення складатиме від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За повторне порушення протягом року сума штрафу становитиме від 700 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян незалежно від статусу порушника.

При цьому визначено, що штрафи не будуть накладатися у випадках, якщо реєстрації здійснюються батьками (усиновлювачами) в інтересах своїх малолітніх та неповнолітніх дітей, опікунами малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною, уповноваженим представником фізичної або юридичної особи, працівником органу або установи, що надають послугу, на прохання особи, у передбачених законодавством випадках.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується дозволити майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину іспиту «на права» та штрафувати посадовців автошкіл за неналежну підготовку водіїв.

Автор: Ярослав Конощук

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