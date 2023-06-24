Кличко повідомив, що під завалами будинку на Соломʼянці можуть залишатися люди, відео

Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Соломʼянці можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошукову операцію. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він перебуває на місці трагедії, спричиненої нічним ракетним обстрілом столиці.
«Наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці. Всіх мешканців будинку, в який влучили уламки російської ракети, евакуювали. В дворі багато пошкоджених автівок. Периметр двору перекритий. Всі служби працюють на місці», — повідомив Кличко.
Нагадаємо, що уламки влучили у житловий будинок у Солом'янському районі.
У ДСНС показали, як виглядає будинок після падіння уламків ракети.
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