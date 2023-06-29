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Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

16:00, 29 червня 2023
Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.
Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою
Фото: nta.ua
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні урядовий законопроєкт №9272 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо верифікації відомостей про пацієнтів, яким пропонується передавати персональні дані пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів. За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат.

Зазначеним законом внесено зміни до статті 24-2 Основи законодавства України про охорону здоров’я та передбачено передання персональних даних пацієнтів, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я чи тих, кого планується зареєструвати в ній до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників для звірки інформації про пацієнтів.

Передбачається передача, зокрема таких даних: прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

  • дата народження/смерті;
  • стать;
  • відомості, що підтверджують повноваження батьків пацієнтів як їх законних представників;
  • паспортні дані
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

Наголошується, що передача інформації відбувається з дотриманням законодавства про захист персональних даних. При цьому не допускається передача медичної інформації про пацієнта

Як зазначається у пояснювальній записці з метою забезпечення цілісності, повноти, достовірності реєстрових даних у реєстрах можуть проводитися процедури звірки, верифікації та співставлення таких даних, а згідно з постановою уряду електронна система охорони здоров’я має бути сумісна з іншими державними інформаційними системами.

«Враховуючи вищезазначені норми законодавства, для проведення таких звірок необхідно визначити перелік відомостей про фізичних осіб, що обробляються»,- наголошується у записці.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.

Автор: Ярослав Конощук 

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