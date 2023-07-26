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Суддя КСУ зможе подати заяву про відставку лише за наявності стажу у КСУ не менше 7 років

14:01, 26 липня 2023
Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким суддя Конституційного Суду зможе подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді КСУ щонайменше сім років.
Суддя КСУ зможе подати заяву про відставку лише за наявності стажу у КСУ не менше 7 років
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Незабаром Верховна Рада планує ухвалити в цілому новий закон про порядок відбору суддів Конституційного Суду України.

Йдеться про законопроект 9322 щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ, який є однією із вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС, і навколо нього довгий час точилися дискусії української влади з Венеційською комісією.

Профільний Комітет Верховної Ради з питань правової політики вже розглянув правки до другого читання і підготував законопроект до ухвалення.

Серед іншого, Комітет врахував поправку 422 авторства народного депутата від «Слуги народу» Дениса Маслова, за якою суддя Конституційного Суду може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше 7 років, заяву про відставку за станом здоров’я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.

Нагадаємо, зараз ч. 2 ст. 21 закону про КСУ встановлює, що суддя Конституційного Суду може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше 4 роки, заяву про відставку за станом здоров’я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.

Автор: Наталя Мамченко

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КСУ
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