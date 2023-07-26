«За» легалізацію медичного канабісу виступають переважно українці з вищою освітою та молодь

Кількість прихильників та противників ініціативи суттєво незначна.

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Згідно з результатами опитування Центру Разумкова щодо ставлення українців до легалізації медичного канабісу, частки прихильників і супротивників статистично значуще не розходяться – 35% громадян підтримують ідею легалізації, тоді як 37% не підтримують цю ініціативу.

Високий освітній рівень корелює з більшою підтримкою легалізації – від 26% серед тих, хто має середню або неповну середню освіту, і до 42% серед тих, хто має вищу освіту.

Крім того, молодші респонденти підтримують легалізацію частіше: від 23% серед тих, кому 60 і більше років, до 48% серед тих, кому менше 30 років. Зокрема, відносна більшість представників молодших груп (до 40 років) підтримує ідею легалізації, тоді як відносна більшість тих, кому 50 і більше років, виступає проти неї.

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