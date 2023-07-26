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Верховная Рада приняла изменения в администрировании доменных имен в домене GOV.UA.

ВАКС определил главе ГСА Алексею Сальникову меру пресечения в виде залога 800 тысяч грн

Высший антикоррупционный суд избрал председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову меру пресечения – залог в размере 805 тысяч грн.

Судья ВАКС попыталась выяснить у Алексея Сальникова результаты его поездок по приглашению международных проектов за границу

По словам Алексея Сальникова, в ходе командировок обсуждалась помощь от США, но о чем именно шла речь, кроме генераторов, он не уточнил.

Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

  1. В Украине

«За» легализацию медицинского каннабиса выступают преимущественно украинцы с высшим образованием и молодежь

20:16, 26 июля 2023
Количество сторонников и противников инициативы существенно незначительно.
«За» легализацию медицинского каннабиса выступают преимущественно украинцы с высшим образованием и молодежь
Источник фото: Телеграф
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Согласно результатам опроса Центра Разумкова об отношении украинцев к легализации медицинского каннабиса, доли сторонников и противников статистически значимо не расходятся – 35% граждан поддерживают идею легализации, тогда как 37% не поддерживают эту инициативу.

Высокий образовательный уровень коррелирует с большей поддержкой легализации  от 26% среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование, и до 42% среди тех, кто имеет высшее образование.

Кроме того, более молодые респонденты поддерживают легализацию чаще: от 23% среди тех, кому 60 и более лет, до 48% среди тех, кому меньше 30 лет. В частности, относительное большинство представителей младших групп (до 40 лет) поддерживает идею легализации, тогда как относительное большинство тех, кому 50 и более лет, выступает против нее.

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