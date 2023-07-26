«За» легализацию медицинского каннабиса выступают преимущественно украинцы с высшим образованием и молодежь

Количество сторонников и противников инициативы существенно незначительно.

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Согласно результатам опроса Центра Разумкова об отношении украинцев к легализации медицинского каннабиса, доли сторонников и противников статистически значимо не расходятся – 35% граждан поддерживают идею легализации, тогда как 37% не поддерживают эту инициативу.

Высокий образовательный уровень коррелирует с большей поддержкой легализации – от 26% среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование, и до 42% среди тех, кто имеет высшее образование.

Кроме того, более молодые респонденты поддерживают легализацию чаще: от 23% среди тех, кому 60 и более лет, до 48% среди тех, кому меньше 30 лет. В частности, относительное большинство представителей младших групп (до 40 лет) поддерживает идею легализации, тогда как относительное большинство тех, кому 50 и более лет, выступает против нее.

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