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Судья КСУ сможет подать заявление об отставке только при наличии стажа в КСУ не менее 7 лет

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому судья Конституционного Суда сможет подать заявление об отставке при наличии стажа в должности судьи КСУ не менее семи лет.

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Судья КСУ сможет подать заявление об отставке только при наличии стажа в КСУ не менее 7 лет

14:01, 26 июля 2023
Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому судья Конституционного Суда сможет подать заявление об отставке при наличии стажа в должности судьи КСУ не менее семи лет.
Судья КСУ сможет подать заявление об отставке только при наличии стажа в КСУ не менее 7 лет
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В ближайшее время Верховная Рада планирует принять в целом новый закон о порядке отбора судей Конституционного Суда Украины.

Речь идет о законопроекте 9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи КСУ, который является одним из требований Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, и вокруг него долгое время шли дискуссии украинских властей с Венецианской комиссией.

Профильный Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики уже рассмотрел поправки ко второму чтению и подготовил законопроект к принятию.

Среди прочего Комитет учел поправку 422 авторства народного депутата от «Слуги народа» Дениса Маслова, согласно которой судья Конституционного Суда может подать заявление об отставке при наличии стажа в должности судьи Конституционного Суда не менее 7 лет, заявление об отставке по состоянию здоровья безотносительно стажа в должности, а также заявление об увольнении с должности по собственному желанию безотносительно к мотивам.

Напомним, сейчас ч. 2 ст. 21 закона об КСУ устанавливает, что судья Конституционного Суда может подать заявление об отставке при наличии стажа в должности судьи Конституционного Суда не менее 4 лет, заявление об отставке по состоянию здоровья безотносительно к стажу в должности, а также заявление об увольнении с должности по собственному желанием безотносительно к мотивам.

Автор: Наталья Мамченко

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КСУ
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