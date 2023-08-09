Правоохоронці розслідують 1,5 млн кримінальних проваджень, де не встановлений підозрюваний та жодній особі не повідомлено про підозру: Рада врегулює проблему

Які періоди не будуть включати до строків досудового розслідування: Комітет рекомендує Раді ухвалити закон.

В провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до строків досудового розслідування, встановлених ч. 2 статті 219 КПК.

Відповідний доопрацьований законопроект 9314-д про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану Верховній Раді рекомендують прийняти відразу за основу та в цілому.

Як вказують автори, на теперішній час проводиться досудове розслідування майже у 1,5 млн кримінальних проваджень, де не встановлений підозрюваний та жодній особі не повідомлено про підозру. Це зокрема понад 1,2 млн кримінальних проваджень в проваджені слідчих Національної поліції, майже 60 тис. – слідчих СБУ, понад 30 тис. – у провадженні слідчих ДБР тощо. Водночас проведення ефективних слідчих дій об’єктивно ускладнюється умовами воєнного стану, відсутністю (знищенням) доказів внаслідок бойових дій, зміною місця перебування свідками та іншими учасниками кримінального провадження тощо.

Разом з тим, визначені статтею 219 КПК строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року.

Тому законопроектом пропонується внести зміни до статті 615 КПК, що встановлює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану. Зокрема, у кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включатиметься до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 КПК.

Також, у кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становитиме 30 місяців (крім злочинів, передбачених статтями 437-439, ч. 1 442 КК).

При цьому це положення про 30 місяців будуть поширюватися також і на кримінальні провадження, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, від дати введення воєнного стану і до дня набрання чинності новим Законом «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану», який пропонують прийняти автори у вигляді законопроекту 9314-д.

Також пропонується внести зміни до ч. 2 статті 219 КПК, відповідно до яких строк досудового розслідування, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, до дня повідомлення особі про підозру не буде обчислюватися у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, Порушення законів та звичаїв війни Застосування зброї масового знищення) чи частиною першою статті 442 КК (Геноцид).

Так само не буде обчислюватися загальний строк досудового розслідування й при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 КПК, якщо досудове розслідування хоча б в одному з них здійснюється за ознаками злочину, передбаченого статями 437-439 чи частиною першою статті 442 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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