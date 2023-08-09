Правоохранители расследуют 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении: Рада урегулирует проблему

Какие периоды не будут включать в сроки досудебного расследования: Комитет рекомендует Раде принять закон.

В производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в сроки досудебного расследования, установленные ч. 2 статьи 219 УПК.

Соответствующий доработанный законопроект 9314-д о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно особенностей исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения Верховной Раде рекомендуют принять сразу за основу и в целом.

Как указывают авторы, в настоящее время проводится досудебное расследование почти в 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении. Это, в частности, более 1,2 млн уголовных производств в производстве следователей Национальной полиции, почти 60 тыс. – следователей СБУ, более 30 тыс. – в производстве следователей ГБР и т.д. В то же время проведение эффективных следственных действий объективно усложняется условиями военного положения, отсутствием (уничтожением) доказательств в результате боевых действий, изменением места нахождения свидетелями и другими участниками уголовного производства.

Вместе с тем, определенные статьей 219 УПК сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие в уголовном производстве в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

Поэтому законопроект предлагает внести изменения в статью 615 УПК, устанавливающую особый режим уголовного производства в условиях военного положения. В частности, в уголовных производствах, в которых с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от даты введения военного положения до даты его прекращения или отмена не будет включаться в общие сроки, предусмотренных частью второй статьи 219 УПК.

Также, в уголовных производствах, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до даты его прекращения или отмены срока досудебного расследования до дня уведомления лица о подозрение будет составлять 30 месяцев (кроме преступлений, предусмотренных статьями 437-439, ч. 1442 УК).

При этом это положение о 30 месяцах будут распространяться также и на уголовные производства, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до вступления в силу нового Законом «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения», который предлагают принять авторы в виде законопроекта 9314-д.

Также предлагается внести изменения в ч. 2 статьи 219 УПК, в соответствии с которыми срок досудебного расследования, с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня уведомления лица о подозрении не будет исчисляться в уголовных производствах по преступлениям, предусмотренным статьями 437-439 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, Нарушение законов и обычаев войны, Применение оружия массового поражения) или частью первой статьи 442 УК (Геноцид).

Также не будет исчисляться общий срок досудебного расследования и при объединении уголовных производств в порядке, предусмотренном статьей 217 УПК, если досудебное расследование хотя бы в одном из них осуществляется по признакам преступления, предусмотренного статьями 437-439 или частью первой статьи 442 УК.

Автор: Наталя Мамченко

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