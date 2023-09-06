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КСУ виніс рішення в справі про конституційність санкції за перевищення строку тимчасового ввезення автомобілів в Україну

Конституційний Суд визнав конституційною санкцію статті 481 Митного кодексу за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію.

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КСУ виніс рішення в справі про конституційність санкції за перевищення строку тимчасового ввезення автомобілів в Україну

14:06, 6 вересня 2023
Конституційний Суд визнав конституційною санкцію статті 481 Митного кодексу за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію.
КСУ виніс рішення в справі про конституційність санкції за перевищення строку тимчасового ввезення автомобілів в Україну
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Перший сенат Конституційного Суду 6 вересня 2023 року ухвалив Рішення у справі за конституційною скаргою Ван Колка Фредеріка Йоганнеса щодо конституційності санкції ч. 6 статті 481 Митного кодексу України.

Так, громадянин королівства Нідерландів  Фредерік Йоганнес звернувся з клопотанням перевірити на відповідність нормам Конституції санкції ч. 6 статті 481 МК за перевищення строку тимчасового ввезення транспортних  засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на 30 діб, а так само втрату цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, яка полягає у накладенні штрафу в розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскації таких транспортних засобів.

Зі змісту конституційної скарги убачається, що на Фредеріка Йоганнеса був складений протокол про порушення митних правил за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 6 статті 481 Кодексу.

Суди визнали заявника винним у вчиненні правопорушення, а саме за перевищення строку тимчасового ввезення транспортного засобу особистого користування на митну територію України більше ніж за 30 діб, та наклали на нього штраф 170 тисяч грн.

На думку автора клопотання, санкція ч. 6 статті 481 МК обмежила гарантоване статтею 61 Конституції право на індивідуалізацію юридичної відповідальності. Адже законодавець не передбачив «можливості послатися в ході розгляду справи про порушення митних правил і під час судового розгляду на конкретні обставини вчинення правопорушення, майновий стан, а також на інші обставини, які могли б пом’якшити відповідальність та вплинути на міру стягнення».

Ці обставини, на переконання заявника, не дають змоги добиватися призначення штрафу в розмірі, співмірному обставинам конкретного правопорушення, а тому оспорювана норма Кодексу унеможливила індивідуалізацію стягнення.

Що вирішив КСУ

КСУ звернув увагу на те, що в контексті перевірки санкції на відповідність ч. 2 статті 61 Конституції, якою закріплено принцип індивідуалізації юридичної відповідальності, оспорюване положення МК слід розглядати у системному взаємозв’язку з іншими частинами статті 481 МК.

У Рішенні зазначено, що установлення оспорюваним положенням Кодексу альтернативних видів основних адміністративних стягнень – штрафу або конфіскації транспортного засобу – уможливлює індивідуалізацію судом адміністративного стягнення з урахуванням усієї сукупності обставин справи у межах законодавчо визначеної санкції та, як наслідок, реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності під час притягнення особи до адміністративної відповідальності на підставі частини шостої статті 481 Кодексу.

Ураховуючи наведене, КСУ дійшов висновку, що санкція шостої статті 481 Кодексу не суперечить частині другій статті 61 Конституції України.

Зі змісту санкції ч. 6 статті 481 МК випливає, що законодавець визначив справедливу міру адміністративної відповідальності для досягнення легітимної мети, унаслідок чого суди можуть забезпечити індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи, не покладаючи на особу індивідуального і надмірного тягаря. Тому санкція ч. 6 статті 481 Кодексу створює належне нормативне підґрунтя для досягнення «справедливого балансу» між загальним інтересом і захистом права власності та відповідає принципу верховенства права, зокрема такій його вимозі, як принцип пропорційності.

Тож, у своєму Рішенні Конституційний Суд України дійшов висновку, що ця санкція відповідає Конституції.

Суддя-доповідач у цій справі – Ольга Совгиря.

Текст Рішення оприлюднять 7 вересня.

Автор: Наталя Мамченко

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