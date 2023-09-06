КСУ вынес решение по делу о конституционности санкции за превышение срока временного ввоза автомобилей в Украину

Конституционный Суд признал конституционной санкцию статьи 481 Таможенного кодекса за превышение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию.

Первый сенат Конституционного Суда 6 сентября 2023 года принял решение в деле по конституционной жалобе Ван Колка Фредерика Йоханнеса о конституционности санкции ч. 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины.

Так, гражданин королевства Нидерландов Фредерик Йоханнес обратился с ходатайством проверить на соответствие нормам Конституции санкции ч. 6 статьи 481 ТК за превышение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток, а так же утрату этих транспортных средств, в том числе их раскомплектование, заключающейся в наложении штрафа в размере 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или конфискации таких транспортных средств.

Из содержания конституционной жалобы усматривается, что на Фредерика Йоганнеса был составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 статьи 481 Кодекса.

Суды признали заявителя виновным в совершении правонарушения, а именно за превышение срока временного ввоза транспортного средства личного пользования на таможенную территорию Украины более чем за 30 суток и наложили на него штраф 170 тысяч грн.

По мнению автора ходатайства, санкция ч. 6 статьи 481 ТК ограничила гарантированное статьей 61 Конституции право на индивидуализацию юридической ответственности. Ведь законодатель не предусмотрел «возможности сослаться в ходе рассмотрения дела о нарушении таможенных правил и во время судебного разбирательства на конкретные обстоятельства совершения правонарушения, имущественное положение, а также другие обстоятельства, которые могли бы смягчить ответственность и повлиять на меру взыскания».

Эти обстоятельства, по убеждению заявителя, не позволяют добиваться назначения штрафа в размере, соразмерном обстоятельствам конкретного правонарушения, а потому оспариваемая норма Кодекса сделала невозможным индивидуализацию взыскания.

Что решил КСУ

КСУ обратил внимание, что в контексте проверки санкции на соответствие ч. 2 статьи 61 Конституции, которой закреплен принцип индивидуализации юридической ответственности, оспариваемое положение МК следует рассматривать в системной взаимосвязи с другими частями статьи 481 ТК.

В Решении указано, что установление оспариваемым положением Кодекса альтернативных видов основных административных взысканий – штрафа или конфискации транспортного средства – позволяет индивидуализацию судом административного взыскания с учетом всей совокупности обстоятельств дела в рамках законодательно определенной санкции и, как следствие, реализацию принципа индивида лица к административной ответственности из части шестой статьи 481 Кодекса.

Учитывая изложенное, КСУ пришел к выводу, что санкция шестой статьи 481 Кодекса не противоречит части второй статьи 61 Конституции Украины.

Из содержания санкции ч. 6 статьи 481 ТК следует, что законодатель определил справедливую меру административной ответственности для достижения легитимной цели, в результате чего суды могут обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, не возлагая на лицо индивидуального и чрезмерного бремени. Поэтому санкция ч. 6 статьи 481 Кодекса создает надлежащую нормативную основу для достижения «справедливого баланса» между общим интересом и защитой права собственности и соответствует принципу верховенства права, в частности, такому его требованию, как принцип пропорциональности.

В своем Решении Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что эта санкция соответствует Конституции.

Судья-докладчик по этому делу – Ольга Совгиря.

Текст Решения обнародуют 7 сентября.

Автор: Наталья Мамченко

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