Спікер Палати представників США Маккарті озвучив питання, які поставить Володимиру Зеленському

Зокрема, Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що поцікавиться у Володимира Зеленського планом перемоги і використанням американських коштів.

Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті підтвердив, що 21 вересня зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським. Разом з тим, як повідомляє «Європейська правда», Маккарті відмовився обіцяти українському Президенту схвалення в Конгресі подальшого фінансування підтримки України.

Під час спілкування із журналістами у вівторок, 19 вересня, на питання, чи буде він під час зустрічі із Зеленським обіцяти схвалення додаткових коштів на допомогу Україні, Маккарті сказав: «Зеленського хіба обирали до Конгресу? Він що, наш президент? Я не маю йому нічого обіцяти».

«У мене до нього є питання. Де підзвітність стосовно коштів, які ми вже витратили? Який у нього план перемоги? Гадаю, це те, що хочуть дізнатись і американці», – заявив спікер нижньої палати Конгресу.

Маккарті підкреслив, що вважає «неправильним» і «звірством» вторгнення Росії в Україну й прагне його припинення.

«Але водночас, як я й казав від початку, я хочу підзвітності щодо того, на що витрачаються кошти наших платників податків, які тяжко працюють. І я хочу дізнатись план перемоги»,– додав він.

В свою чергу, представник Пентагону Кріс Шервуд 19 вересня попередив, що військова допомога США та навчання українських військових можуть бути зірвані в разі припинення роботи уряду США (так званий, «шатдаун», коли у строк не буде ухвалено відповідний бюджет). Про це зазначає CNN.

Пентагон все ще матиме доступ до обладнання зі своїх власних запасів, звідки надходить більшість обладнання, що надсилається в Україну, у разі припинення роботи, враховуючи, що у відомства все ще залишається фінансування на мільярди доларів.

Але на доставку цього обладнання, а також на поточне навчання українських сил США «можуть вплинути відпустки персоналу та призупинення Міністерством оборони» всіх видів діяльності, заявив речник Пентагону.

Припинення роботи також може вплинути на доставку та реалізацію допомоги, що надається в рамках іншої програми, відомої як Ініціатива сприяння безпеці України, яка фінансує виробництво ключового обладнання, наприклад танків Abrams, і навчальні програми, такі як навчання пілотів F-16.

«Роботи або поставки будь-якого обладнання, фінансованого за попередніми сповіщеннями USAI, наприклад навчання пілотів F-16, триватимуть, але на виконання можуть вплинути відпустки та призупинення Міністерством оборони діяльності, що не виключено», — сказав Шервуд.

Минулого тижня Пентагон опублікував вказівки щодо того, як армія США продовжуватиме діяти у разі припинення роботи, і хоча місії та функції, які не вважаються критичними для національної безпеки США, будуть припинені, міністр оборони Ллойд Остін може «будь-коли» зробити винятки до цієї політики.

Як зазначає CNN, Уряд США, схоже, схиляється до варіанту припинення роботи, оскільки законодавці від Демократичної та Республіканської партій визнали, що не буде достатньо часу до крайнього терміну 30 вересня, щоб кожна з палат ухвалила всі 12 законопроектів про асигнування. Натомість Палаті представників і Сенату доведеться знайти короткострокове рішення, щоб дати їм більше часу для переговорів, але незрозуміло, чи зможуть вони це зробити.

Автор: Наталя Мамченко

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