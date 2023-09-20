Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

Спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти подтвердил, что 21 сентября встретится с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с тем, как сообщает Европейская правда, Маккарти отказался обещать украинскому Президенту одобрение в Конгрессе дальнейшего финансирования поддержки Украины.

Во время общения с журналистами во вторник, 19 сентября, на вопрос, будет ли он во время встречи с Зеленским обещать одобрение дополнительных средств на помощь Украине, Маккарти сказал: «Зеленского разве выбирали в Конгресс? Он что, наш президент? Я не должен ему ничего обещать».

«У меня к нему есть вопросы. Где подотчетность по поводу средств, которые мы уже потратили? Каков у него план победы? Думаю, это то, что хотят узнать и американцы», – заявил спикер нижней палаты Конгресса.

Маккарти подчеркнул, что считает «неправильным» и «зверством» вторжение России в Украину и стремится к его прекращению.

«Но в то же время, как я и говорил с самого начала, я хочу подотчетности по поводу того, на что тратятся средства наших налогоплательщиков, которые тяжело работают. И я хочу узнать план победы», – добавил он.

В свою очередь, представитель Пентагона Крис Шервуд 19 сентября предупредил, что военная помощь США и обучение украинских военных могут быть сорваны в случае прекращения работы правительства США (так называемый «шатдаун», когда в срок не будет принят соответствующий бюджет). Об этом пишет CNN.

Пентагон все еще будет иметь доступ к оборудованию из своих собственных запасов, откуда поступает большинство присылаемого в Украину оборудования в случае прекращения работы, учитывая, что у ведомства все еще остается финансирование на миллиарды долларов.

Но на доставку этого оборудования, а также на текущее обучение украинских сил США «могут повлиять отпуска персонала и приостановка Министерством обороны» всех видов деятельности, заявил представитель Пентагона.

Прекращение работы может также повлиять на доставку и реализацию помощи, предоставляемой в рамках другой программы, известной как Инициатива содействия безопасности Украины, финансирующей производство ключевого оборудования, например танков Abrams, и учебные программы, такие как обучение пилотов F-16.

«Работы или поставки любого оборудования, финансируемого по предварительным уведомлениям USAI, например, обучение пилотов F-16, будут продолжаться, но на выполнение могут повлиять отпуска и приостановка Министерством обороны деятельности, что не исключено», — сказал Шервуд.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал указания о том, как армия США будет продолжать действовать в случае прекращения работы, и хотя миссии и функции, не считающиеся критическими для национальной безопасности США, будут прекращены, министр обороны Ллойд Остин может «в любое время» сделать исключения к этой политики.

Как отмечает CNN, правительство США, похоже, склоняется к варианту прекращения работы, поскольку законодатели от Демократической и Республиканской партий признали, что не будет достаточно времени до крайнего срока 30 сентября, чтобы каждая из палат приняла все 12 законопроектов об ассигнованиях. Палате представителей и Сенату придется найти краткосрочное решение, чтобы дать им больше времени для переговоров, но непонятно, смогут ли они это сделать.

Автор: Наталья Мамченко

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