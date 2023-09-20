Верховный Суд подтвердил приговор экс-главе межрегионального управления Минюста Михаилу Дзюдзю — 5 лет лишения свободы

КУС ВС подтвердил законность приговора суда апелляционной инстанции экс-руководителю Западного межрегионального управления по исполнению уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Михаилу Дзюдзю.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда 19 сентября отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность приговора суда апелляционной инстанции руководителю Западного межрегионального управления по вопросам. исполнение уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Михаилу Дзюдзю. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Таким образом, Верховный Суд постановил признать генерал-майора внутренней службы виновным в получении ежемесячно от подчиненных ему руководителей учреждений исполнения наказаний неправомерную выгоду за неосуществление контроля и проверки соблюдения режима отбывания наказаний и хозяйственной деятельности в подчиненных учреждениях исполнения наказаний.

В соответствии с решением Верховного Суда Н.Дзюдзя приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Ранее мы писали, что Апелляционный суд уменьшил наказание для экс-главы межрегионального управления Минюста Михаила Дзюдзя.

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