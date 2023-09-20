Верховний Суд підтвердив вирок ексочільнику міжрегіонального управління Мін’юсту Михайлу Дзюдзю — 5 років позбавлення волі

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 19 вересня відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку суду апеляційної інстанції керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайлу Дзюдзю. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Таким чином, Верховний Суд постановив визнати генерал-майора внутрішньої служби винуватим в отриманні щомісяця від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань.
Відповідно до рішення Верховного Суду М.Дзюдзя засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
Раніше ми писали, що Апеляційний суд зменшив покарання для ексочільника міжрегіонального управління Мін’юсту Михайла Дзюдзя.
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