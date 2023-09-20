Верховний Суд підтвердив вирок ексочільнику міжрегіонального управління Мін’юсту Михайлу Дзюдзю — 5 років позбавлення волі

ККС ВС підтвердив законність вироку суду апеляційної інстанції екскерівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайлу Дзюдзю.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду 19 вересня відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку суду апеляційної інстанції керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Михайлу Дзюдзю. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Таким чином, Верховний Суд постановив визнати генерал-майора внутрішньої служби винуватим в отриманні щомісяця від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань.

Відповідно до рішення Верховного Суду М.Дзюдзя засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Раніше ми писали, що Апеляційний суд зменшив покарання для ексочільника міжрегіонального управління Мін’юсту Михайла Дзюдзя.

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