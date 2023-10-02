Усувати перешкоди шляхом недійсності договору недопустимо

Під час круглого столу суддю Великої Палати ВС Дмитра Гудиму запитали стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 28 вересня 2023 року у Господарському суді міста Києва відбувся круглий стіл на тему: «Питання способів захисту порушеного права в господарському судочинстві».

Після доповіді судді Великої Палати Верховного Суду Дмитра Гудими, суддя Господарського суду міста Києва Роман Бойко запитав його стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом. Суддя Господарського суду уточнив, що такі питання виникають через призму вірного розгляду позовів прокурорів, які формулюють вимоги на кшталт: «усунути перешкоди в користуванні майном шляхом визнання недійсним договору оренди» тощо.

У відповідь Дмитро Гудима вказав, що негаторний позов із формулюванням усунення перешкод шляхом визнання договору недійсним не може мати місце у випадках наявності договірних відносин, а тому така конструкція не є правильною. Із думкою доповідача погодилися присутні судді Верховного Суду.

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