Двоє членів Громадської ради доброчесності достроково склали повноваження

Юрій Ніколов та Олег Іванов вирішили припинити участь у роботі ГРД .

Джерело фото: ВККС

Одразу двоє членів Громадської ради доброчесності (ГРД) достроково склали повноваження.

Як зазначено на сайті Громадської ради доброчесності, ще 20 вересня склали повноваження журналіст Юрій Ніколов (делегований ГО “ТОМ 14”), а також адвокат Олег Іванов (делегований платформою “Нова країна”).

Про причини дострокового складення повноважень членами ГРД, офіційний сайт Ради доброчесності не повідомляє.

Зазначимо, що й в минулі роки неодноразово були випадки, коли члени ГРД достроково складали свої повноваження, однак настільки швидка відмова від роботи у складі Ради доброчесності фіксується вперше.

Членів ГРД, що склали повноваження, тепер замінять двоє так званих “запасних” членів ГРД, яких було обрано на випадок виходу зі складу “основних” членів Ради доброчесності.

Нагадаємо, що склад ГРД на 2023-2025 роки був обраний представниками громадських організацій 14 серпня 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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