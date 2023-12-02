Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін збільшив вартість проведення експертиз у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення

08:30, 2 грудня 2023
Уряд вирішив збільшити нормативну вартість однієї експертогодини задля забезпечення її відповідності фактичним витратам на проведення експертизи державними спеціалізованими установами.
Кабмін збільшив вартість проведення експертиз у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення
Джерело фото: shutterstock.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

На засіданні Уряду 1 грудня були внесені зміни до Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів.

А саме, як зазначив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, збільшено нормативну вартість однієї експертогодини задля забезпечення її відповідності фактичним витратам на проведення експертизи державними спеціалізованими установами судових експертиз та підвищення ефективності діяльності таких установ. Наразі текст постанови ще не опубліковано.

Нагадаємо, відповідно до п. 12 Інструкції, затвердженої постановою Уряду в 1996 році №710 вартість проведення експертиз, що призначаються у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення, та досліджень за матеріалами кримінальних проваджень, що призначаються органами досудового розслідування, прокуратури та суду, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи, що становить 143 гривні, та з урахуванням фактично витраченого часу на проведення судової експертизи.

У разі проведення біологічної експертизи до розміру вартості проведення експертиз додається вартість фактично витрачених матеріалів (крім канцелярських товарів) та реактивів, яка визначається за окремою калькуляцією.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області