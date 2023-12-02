Кабмін збільшив вартість проведення експертиз у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення

Уряд вирішив збільшити нормативну вартість однієї експертогодини задля забезпечення її відповідності фактичним витратам на проведення експертизи державними спеціалізованими установами.

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На засіданні Уряду 1 грудня були внесені зміни до Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів.

А саме, як зазначив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, збільшено нормативну вартість однієї експертогодини задля забезпечення її відповідності фактичним витратам на проведення експертизи державними спеціалізованими установами судових експертиз та підвищення ефективності діяльності таких установ. Наразі текст постанови ще не опубліковано.

Нагадаємо, відповідно до п. 12 Інструкції, затвердженої постановою Уряду в 1996 році №710 вартість проведення експертиз, що призначаються у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення, та досліджень за матеріалами кримінальних проваджень, що призначаються органами досудового розслідування, прокуратури та суду, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи, що становить 143 гривні, та з урахуванням фактично витраченого часу на проведення судової експертизи.

У разі проведення біологічної експертизи до розміру вартості проведення експертиз додається вартість фактично витрачених матеріалів (крім канцелярських товарів) та реактивів, яка визначається за окремою калькуляцією.

Автор: Наталя Мамченко

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