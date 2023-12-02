Кабмин увеличил стоимость проведения экспертиз по уголовным производствам и делам об административных правонарушениях

Правительство решило увеличить нормативную стоимость одного эксперточаса для обеспечения его соответствия фактическим расходам на проведение экспертизы государственными специализированными учреждениями.

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На заседании Правительства 1 декабря были внесены изменения в Инструкцию о порядке и размерах компенсации (возмещения) расходов и выплаты вознаграждения лицам, вызываемым в органы досудебного расследования, прокуратуру, суд или органы, в производстве которых находятся дела об административных правонарушениях, и выплаты государственным специализированным учреждениям судебной экспертизы по выполнению их работниками функций экспертов и специалистов.

А именно, как отметил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, увеличена нормативная стоимость одного эксперточаса для обеспечения его соответствия фактическим затратам на проведение экспертизы государственными специализированными учреждениями судебных экспертиз и повышению эффективности деятельности таких учреждений. Пока текст постановления еще не опубликован.

Напомним, согласно п. 12 Инструкции, утвержденной постановлением Правительства в 1996 году №710, стоимость проведения экспертиз, назначаемых в уголовных производствах и делах об административных правонарушениях, и исследований по материалам уголовных производств, назначаемых органами досудебного расследования, прокуратуры и суда, определяется в соответствии с нормативной стоимостью одного эксперточаса в государственных специализированных учреждениях судебной экспертизы, что составляет 143 гривны, и с учетом фактически потраченного времени на проведение судебной экспертизы.

В случае проведения биологической экспертизы к размеру стоимости проведения экспертиз прилагается стоимость фактически израсходованных материалов (кроме канцелярских товаров) и реактивов, которая определяется отдельной калькуляцией.

Автор: Наталя Мамченко

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