Міністерство оборони буде визначати строки перебування військовослужбовців Збройних Сил в міжнародних організаціях

Міноборони буде встановлювати співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у ЗСУ, - Кабмін схвалив зміни.

Джерело фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України буде встановлювати співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у Збройних Силах. Відповідні зміни внесені до Положення про Міністерство оборони України.

Як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, ці зміни внесені Кабміном з метою приведення у відповідність до Закону від 21.03.2023 N 2995-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обовʼязку та проходження військової служби». Наразі повний текст постанови ще не опубліковано.

Зокрема передбачено, що Міноборони установлює співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у Збройних Силах; визначає порядок направлення і строки перебування військовослужбовців Збройних Сил, у тому числі, в міжнародних організаціях; створює субʼєкти у сфері медіа, офіційні друковані видання тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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