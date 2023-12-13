Министерство обороны будет определять сроки пребывания военнослужащих Вооруженных Сил в международных организациях

Минобороны будет устанавливать соотношение численности лиц офицерского, сержантского и старшинского состава по воинским званиям и предельные сроки пребывания таких лиц на должностях в ВСУ, - Кабмин одобрил изменения.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины будет устанавливать соотношение численности лиц офицерского, сержантского и старшинского состава за воинскими званиями и предельные сроки пребывания таких лиц на должностях в Вооруженных Силах. Соответствующие изменения были внесены в Положение о Министерстве обороны Украины.

Как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, эти изменения внесены Кабмином с целью приведения в соответствие с Законом от 21.03.2023 N 2995-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы». Полный текст постановления еще не опубликован.

В частности, предусмотрено, что Минобороны устанавливает соотношение численности лиц офицерского, сержантского и старшинского состава за воинскими званиями и предельные сроки пребывания таких лиц на должностях в Вооруженных Силах; определяет порядок направления и сроки пребывания военнослужащих Вооруженных сил, в том числе, в международных организациях; создает субъекты в сфере медиа, официальные печатные издания и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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