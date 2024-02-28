Голосування за визнання Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді, не мало юридичного сенсу – окрема думка членів ВККС

П’ять членів ВККС вказали, що конкурс до Верховного Суду завершився ще у 2017 році, відтак, підстави для оцінювання Павла Вовка були відсутні.

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, чому одразу п’ять членів Комісії проголосували проти визнання Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя під час конкурсу до КАС ВС у 2017 році.

Нагадаємо, що 12 лютого 2024 року ВККС розглянула питання щодо підтвердження або непідтвердження здатності судді Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка здійснювати правосуддя у складі Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду під час відповідного конкурсу у 2017 року.

Розгляд зазначеного питання не був завершений попереднім складом ВККС і, таким чином, проблема дісталася у спадок новому складу Комісії.

За підсумками розгляду, ВККС 9 голосами «за» визнала Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у КАС ВС. Формальною підставою для зазначеного рішення стала неявка Павла Вовка.

Разом з тим, одразу 5 членів Комісії не погодилися із зазначеним рішенням і заявили про наявність окремої думки.

Це члени ВККС Людмила Волкова, Віталій Гацелюк, Олег Коліуш, Руслан Мельник та Олексій Омельян. У цьому контексті цікаво, що «проти» ухваленого ВККС рішення, виступили навіть суддя ВАКС Олег Коліуш та представник НАБУ Руслан Мельник.

Як зазначено у тексті окремої думки п’ятьох членів ВККС, підставами для незгоди з іншими членами ВККС стало наступне:

Конкурс на посади суддів КАС ВС, в якому брав участь Павло Вовк, завершився ще у 2017 році.

Відтак, підстави для кваліфікаційного оцінювання Павла Вовка у рамках цього конкурсу давно зникли.

З огляду на це, Комісія повинна була встановити факт припинення підстав для оцінювання Павла Вовка в рамках конкурсу на посади суддів КАС ВС та закрити розгляд питання. Це відкрило би шлях до проведення кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді.

Припинення кваліфікаційного оцінювання Павла Вовка з причин його неявки на засідання ВККС, відкриває можливість для оскарження рішення Комісії з точки зору поважності чи неповажності причин для неявки у засідання ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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