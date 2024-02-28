Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Голосование за признание Павла Вовка, таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, не имело юридического смысла – особое мнение членов ВККС

Пять членов ВККС указали, что конкурс в Верховный Суд завершился еще в 2017 году, поэтому основания для оценивания Павла Вовка отсутствовали.

Изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту

Также у УПК изменено основание для отмены судебного решения.

Цифровизируем судебную систему, — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронный суд будет в Дії

Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономленное время, заявил Михаил Федоров

Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Голосование за признание Павла Вовка, таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, не имело юридического смысла – особое мнение членов ВККС

13:00, 28 февраля 2024
Пять членов ВККС указали, что конкурс в Верховный Суд завершился еще в 2017 году, поэтому основания для оценивания Павла Вовка отсутствовали.
Голосование за признание Павла Вовка, таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, не имело юридического смысла – особое мнение членов ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, почему сразу пять членов Комиссии проголосовали против признания Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие во время конкурса в КАС ВС в 2017 году.

Напомним, что 12 февраля 2024 года ВККС рассмотрела вопрос подтверждения или не подтверждения способности судьи Окружного административного суда города Киева Павла Вовка осуществлять правосудие в составе Кассационного административного суда в составе Верховного Суда во время соответствующего конкурса в 2017 году.

Рассмотрение указанного вопроса не было завершено предыдущим составом ВККС и, таким образом, проблема досталась по наследству новому составу Комиссии.

По итогам рассмотрения, ВККС 9 голосами «за» признала Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в КАС ВС. Формальным основанием для такого решения стала неявка Павла Вовка.

Вместе с тем сразу 5 членов Комиссии не согласились с указанным решением и заявили о наличии особого мнения.

Это члены ВККС Людмила Волкова, Виталий Гацелюк, Олег Колиуш, Руслан Мельник и Алексей Омельян. В этом контексте интересно, что «против» принятого ВККС решения выступили даже судья ВАКС Олег Колиуш и представитель НАБУ Руслан Мельник.

Как отмечено в тексте особого мнения пятерых членов ВККС, основаниями для несогласия с другими членами ВККС стало следующее:

1) Конкурс на должности судей КАС ВС, в котором принимал участие Павел Вовк, завершился еще в 2017 году.

Следовательно, основания для квалификационного оценивания Павла Вовка в рамках этого конкурса давно исчезли.

2) В связи с этим Комиссия должна была установить факт прекращения оснований для оценивания Павла Вовка в рамках конкурса на должности судей КАС ВС и закрыть рассмотрение вопроса. Это могло бы открыть путь к проведению квалификационного оценивания судьи на соответствие занимаемой должности.

3) Прекращение квалификационного оценивания Павла Вовка по причине его неявки на заседание ВККС открывает возможность для обжалования решения Комиссии с точки зрения уважительности или неуважительности причин для неявки в заседание ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури