Голосование за признание Павла Вовка, таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, не имело юридического смысла – особое мнение членов ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, почему сразу пять членов Комиссии проголосовали против признания Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие во время конкурса в КАС ВС в 2017 году.
Напомним, что 12 февраля 2024 года ВККС рассмотрела вопрос подтверждения или не подтверждения способности судьи Окружного административного суда города Киева Павла Вовка осуществлять правосудие в составе Кассационного административного суда в составе Верховного Суда во время соответствующего конкурса в 2017 году.
Рассмотрение указанного вопроса не было завершено предыдущим составом ВККС и, таким образом, проблема досталась по наследству новому составу Комиссии.
По итогам рассмотрения, ВККС 9 голосами «за» признала Павла Вовка таким, что не подтвердил способность осуществлять правосудие в КАС ВС. Формальным основанием для такого решения стала неявка Павла Вовка.
Вместе с тем сразу 5 членов Комиссии не согласились с указанным решением и заявили о наличии особого мнения.
Это члены ВККС Людмила Волкова, Виталий Гацелюк, Олег Колиуш, Руслан Мельник и Алексей Омельян. В этом контексте интересно, что «против» принятого ВККС решения выступили даже судья ВАКС Олег Колиуш и представитель НАБУ Руслан Мельник.
Как отмечено в тексте особого мнения пятерых членов ВККС, основаниями для несогласия с другими членами ВККС стало следующее:
1) Конкурс на должности судей КАС ВС, в котором принимал участие Павел Вовк, завершился еще в 2017 году.
Следовательно, основания для квалификационного оценивания Павла Вовка в рамках этого конкурса давно исчезли.
2) В связи с этим Комиссия должна была установить факт прекращения оснований для оценивания Павла Вовка в рамках конкурса на должности судей КАС ВС и закрыть рассмотрение вопроса. Это могло бы открыть путь к проведению квалификационного оценивания судьи на соответствие занимаемой должности.
3) Прекращение квалификационного оценивания Павла Вовка по причине его неявки на заседание ВККС открывает возможность для обжалования решения Комиссии с точки зрения уважительности или неуважительности причин для неявки в заседание ВККС.
Автор: Вячеслав Хрипун
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