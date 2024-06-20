ВККС призначила кваліфікаційне оцінювання для кандидатів на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

До складання іспиту допущено 161 кандидата.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 червня 2024 року призначила кваліфікаційне оцінювання для кандидатів на 15 посад суддів Вищого антикорупційного суду та 10 посад суддів Апеляційної палати ВАКС, а також затвердила етапи проведення кваліфікаційного оцінювання.

Згідно з рішенням ВККС, до участі у кваліфікаційному оцінюванні допущено 100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 кандидат на посади суддів АП ВАКС.

Черговість етапів кваліфікаційного оцінювання визначена таким чином:

перший етап – складення кваліфікаційного іспиту

– складення кваліфікаційного іспиту другий етап – дослідження досьє та проведення співбесіди (за участю Громадської ради міжнародних експертів).

Як повідомляли раніше у ВККС, конкурси на вакантні посади суддів ВАКС, АП ВАКС та апеляційних судів, будуть відбуватися паралельно.

Відтак, як повідомляла «Судово-юридична газета», якщо кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів апеляційних судів заплановано на серпень 2024 року, то можна припустити, що іспит для кандидатів у Антикорупційний суд відбудеться у той же час.

Також, судячи з усього, як і випадку з конкурсом на посади суддів апеляційних судів, етап тестування на когнітивні здібності (IQ-тест) для кандидатів на вакантні посади суддів ВАКС та АП ВАКС, поки що залишається під питанням через відсутність належної тестової бази.

Про деякі нюанси конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС розповідала «Судово-юридична газета».

З повним списком кандидатів, допущених до кваліфікаційного оцінювання, можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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