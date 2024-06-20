ВККС назначила квалификационное оценивание для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС

К сдаче экзамена допущен 161 кандидат.

Высшая квалификационная комиссия судей 19 июня 2024 года назначила квалификационное оценивание для кандидатов на 15 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 должностей судей Апелляционной палаты ВАКС, а также утвердила этапы проведения квалификационного оценивания.

Согласно решению ВККС, к участию в квалификационном оценивании допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС.

Очередность этапов квалификационного оценивания определена следующим образом:

первый этап – сдача квалификационного экзамена

– сдача квалификационного экзамена второй этап – исследование досье и проведение собеседования (с участием Общественного совета международных экспертов).

Как сообщали ранее в ВККС, конкурсы на вакантные должности судей ВАКС, АП ВАКС и апелляционных судов будут проходить параллельно.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», если квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей апелляционных судов запланирован на август 2024 года, то можно предположить, что и экзамен для кандидатов в Антикоррупционный суд состоится в то же время.

Также, судя по всему, как и в случае с конкурсом на должности судей апелляционных судов, этап тестирования на когнитивные способности (IQ-тест) для кандидатов на вакантные должности судей ВАКС и АП ВАКС пока остается под вопросом из-за отсутствия надлежащей тестовой базы.

О некоторых нюансах конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС рассказывала «Судебно-юридическая газета».

С полным списком кандидатов, допущенных к квалификационной оценке, можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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