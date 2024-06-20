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ВККС назначила квалификационное оценивание для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС

13:33, 20 июня 2024
К сдаче экзамена допущен 161 кандидат.
ВККС назначила квалификационное оценивание для кандидатов на должности судей ВАКС и АП ВАКС
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Высшая квалификационная комиссия судей 19 июня 2024 года назначила квалификационное оценивание для кандидатов на 15 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 10 должностей судей Апелляционной палаты ВАКС, а также утвердила этапы проведения квалификационного оценивания. 

Согласно решению ВККС, к участию в квалификационном оценивании допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС. 

Очередность этапов квалификационного оценивания определена следующим образом: 

  • первый этап – сдача квалификационного экзамена
  • второй этап – исследование досье и проведение собеседования (с участием Общественного совета международных экспертов). 

Как сообщали ранее в ВККС, конкурсы на вакантные должности судей ВАКС, АП ВАКС и апелляционных судов будут проходить параллельно. 

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», если квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей апелляционных судов запланирован на август 2024 года, то можно предположить, что и экзамен для кандидатов в Антикоррупционный суд состоится в то же время. 

Также, судя по всему, как и в случае с конкурсом на должности судей апелляционных судов, этап тестирования на когнитивные способности (IQ-тест) для кандидатов на вакантные должности судей ВАКС и АП ВАКС пока остается под вопросом из-за отсутствия надлежащей тестовой базы. 

О некоторых нюансах конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС рассказывала «Судебно-юридическая газета». 

С полным списком кандидатов, допущенных к квалификационной оценке, можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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