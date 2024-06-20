Габриэль Атталь напомнил, что накануне глава ультраправых Жордан Барделла заявлял, что в случае его избрания премьером Украина больше не будет получать дальнобойные ракеты.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что в случае победы на парламентских выборах ультраправых, они могут сократить военную помощь Украине, передает BFM TV.

По его словам, для ультраправых следующий шаг абсолютно ясен — блокирование ЕС.

«Это уже ясно. Жордан Барделла (глава ультраправых, – ред.) предлагает финансировать свои несостоятельные обещания, в частности, за счет сокращения нашего вклада в Европу», – заявил он.

Премьер отметил, что это станет началом Frexit.

«Следующий шаг после этого, если «Национальное объединение» примет его, это будет конец значительной части поддержки Украины», - подчеркнул он.

Атталь напомнил, что накануне Барделла заявил, что в случае его избрания премьером Украина больше не будет получать дальнобойные ракеты.

«В случае с Жорданом Барделлой Украина больше не сможет совершать некоторые оборонные действия, которые она проводит сегодня против россии. С «Национальным объединением» уже на следующий день возникнет риск подчинения россии, что усилит ее манипуляцию, вмешательство и дестабилизацию», - отметил он.

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