Прем'єр Франції Атталь застеріг, що в разі перемоги ультраправі зменшать підтримку України

Габріель Атталь нагадав, що напередодні глава ультраправих Жордан Барделла заявляв, що у разі його обрання прем'єром Україна більше не отримуватиме далекобійні ракети.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що у разі перемоги на парламентських виборах ультраправих вони можуть скоротити військову допомогу Україні, передає BFM TV.

За його словами, для ультраправих наступний крок абсолютно зрозумілий — блокування ЄС

«Це вже ясно. Жордан Барделла (глава ультраправих, - ред.) пропонує фінансувати свої неспроможні обіцянки, зокрема, за рахунок скорочення нашого внеску в Європу», - заявив він.

Прем'єр зазначив, що це стане початком Frexit.

«Наступний крок після цього, якщо «Національне об'єднання» ухвалить його, це буде кінець значної частини підтримки України», - наголосив він.

Атталь нагадав, що напередодні Барделла заявив, що у разі його обрання прем'єром Україна більше не отримуватиме далекобійні ракети.

«У випадку з Жорданом Барделлою, Україна більше не зможе здійснювати деякі оборонні дії, які вона проводить сьогодні проти росії. З «Національним об'єднанням» уже наступного дня виникне ризик підпорядкування росії, що посилить її маніпуляції, втручання і дестабілізацію», - зазначив він.

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