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Потужні грози в Польщі: зламані дерева, пошкоджені будинки та врожай

17:34, 20 червня 2024
Для приборкання наслідків негоди зафіксовано більше 2500 втручань пожежників по країні.
Потужні грози в Польщі: зламані дерева, пошкоджені будинки та врожай
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У ніч на 20 червня грози зі шквальним вітром завдали значної шкоди по всій Польщі, зокрема в південних воєводствах. За інформацією RMF24, у сотень будинків пошкоджені дахи, зламані сотні дерев, та сталося щонайменше дві пожежі від ударів блискавки.

Найбільше постраждали Сілезьке воєводство. Пожежники по всій країні втручалися майже 2500 разів у зв’язку зі штормами, зокрема понад 1100 разів у Сілезькому воєводстві, 622 рази у Мазовецькому воєводстві, 272 рази у Малопольському воєводстві, 89 разів у Люблінському та 82 рази в Опольському.

У Сілезії зафіксовано приблизно 145 повністю або частково пошкоджених дахів на житлових і господарських будівлях, повідомила Державна пожежна служба.

Сьогодні вранці ІМВМ повідомила, що зона штормів і опадів залишає межі Польщі.

Особливо небезпечними були грози в Сілезькому воєводстві, де дощі та поривчастий вітер супроводжувалися градом. Від негоди постраждали Рибник, Рацібуж та Ченстохова. У Рибницькому повіті пожежники отримали понад 150 повідомлень, переважно з гміни Лискі, де найбільше постраждало село Пстрожна. Там пошкоджені церква, настоятель та дитячий садок, а також село Дзімеж.

«З цих 150 повідомлень ми маємо 25 пошкоджених дахів в одноквартирних і господарських будинках, 15 з них у значній мірі – на це в першу чергу буде спрямована наша діяльність», – повідомив аспірант Войцех Каспержец з Головного управління міської поліції в Рибніку.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють близько 50 пожежних бригад. Пожежників Державної пожежної служби та Добровольчої пожежної частини підтримують колеги з інших підрозділів Сілезького воєводства.

Сильний вітер також пошкодив багато дерев у районі Рибника, місцями перекривши дороги. Пожежники працюють над їх розчищенням. Заступник командира рятувально-пожежної частини в Рацібужі капітан Матеуш Мусіол повідомив, що в районі Рацибуж пожежники здійснили майже 130 виїздів через погодні умови, а пізно ввечері вони працювали над ще близько 40. Для ліквідації наслідків шторму були залучені майже 39 підрозділів добровольчої пожежної служби та Державної пожежної служби, всього понад 200 осіб.

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