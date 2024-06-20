Мощные грозы в Польше: сломанные деревья, поврежденные дома и урожай

Для обуздания последствий непогоды зафиксировано более 2500 вмешательств пожарных по стране.

В ночь на 20 июня грозы со шквальным ветром нанесли значительный ущерб по всей Польше, в частности в южных воеводствах. По информации RMF24, у сотен домов повреждены крыши, сломаны сотни деревьев, и произошло по меньшей мере два пожара от ударов молнии.

Больше всего пострадали Силезское воеводство. Пожарные по всей стране вмешивались почти 2500 раз в связи со штормами, в том числе более 1100 раз в Силезском воеводстве, 622 раза в Мазовецком воеводстве, 272 раза в Малопольском воеводстве, 89 раз в Люблинском и 82 раза в Опольском.

В Силезии зафиксировано примерно 145 полностью или частично поврежденных крыш на жилых и хозяйственных постройках, сообщила Государственная пожарная служба.

Сегодня утром ИМВМ сообщила, что зона штормов и осадков покидает пределы Польши.

Особенно опасными были грозы в Силезском воеводстве, где дожди и порывистый ветер сопровождались градом. От непогоды пострадали Рыбник, Рацибуж и Ченстохова. В Рыбницком уезде пожарные получили более 150 сообщений, преимущественно из гмины Лиски, где больше всего пострадало село Пстрожна. Там повреждены церковь, настоятель и детский сад, а также село Дзимеж.

«Из этих 150 сообщений мы имеем 25 поврежденных крыш в одноквартирных и хозяйственных домах, 15 из них в значительной степени - на это в первую очередь будет направлена наша деятельность», - сообщил аспирант Войцех Каспержец из Главного управления городской полиции в Рыбнике.

Над ликвидацией последствий непогоды работают около 50 пожарных бригад. Пожарных Государственной пожарной службы и Добровольческой пожарной части поддерживают коллеги из других подразделений Силезского воеводства.

Сильный ветер также повредил много деревьев в районе Рыбника, местами перекрыв дороги. Пожарные работают над их расчисткой. Заместитель командира спасательно-пожарной части в Рацибуже капитан Матеуш Мусиол сообщил, что в районе Рацибуж пожарные совершили почти 130 выездов из-за погодных условий, а поздно вечером они работали над еще около 40. Для ликвидации последствий шторма были привлечены почти 39 подразделений добровольческой пожарной службы и Государственной пожарной службы, всего более 200 человек.

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