Суд є бюджетною установою, проте не є підконтрольним об`єктом органів державної контрольно-ревізійної служби – Верховний Суд

Верховний Суд раніше вказав, що Держфінінспекція не мала права проводити ревізії в судах, втім, її правонаступник – Держаудитслужба – вважає інакше.

Діяльність Держаудитслужби регулюється Законом «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» №2939-XII та Положенням про Державну аудиторську службу України. Цими актами визначений вичерпний перелік підконтрольних Держаудитслужбі установ, серед яких суди відсутні.

Втім, Держаудитслужба своїм наказом вирішила включити суди до Переліку підконтрольних установ (об’єктів контролю) і провести ревізію їх діяльності.

Слід зауважити, що Верховний Суд раніше вже висловлювався стосовно недопустимості втручання КРУ і Держфінінспекції – правонаступником яких є нині Держаудитслужба – шляхом ревізування діяльності судів.

Так, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у постанові від 30.01.2020 по справі № 804/902/16 вказав, повноваженнями щодо здійснення контролю за використанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів у судах, ефективністю використання бюджетних коштів їх розпорядниками нижчого рівня та одержувачами наділена Державна судова адміністрація України.

Відтак, перевірка фінансово-господарської діяльності органів судової влади регіональними органами Державної фінансової інспекції (правонаступницею якою є Державна аудиторська служба) не передбачена законодавством.

«Перевірка фінансово-господарської діяльності органів судової влади регіональними органами Державної фінансової інспекції не передбачена ні вищезазначеним законом, ні іншими нормативно-правовими актами. Згідно з діючим законодавством, перевірки фінансово-господарської діяльності в господарських судах апеляційної інстанції здійснюються Державною судовою адміністрацією України, через яку фінансуються органи судової влади, а також органами Рахункової палати України.

Крім того, Суд зазначає, що судами не було встановлено на підставі наданих доказів з посиланням на норми чинного законодавства, які б зобов`язували відповідача здійснити ревізію установ, підприємств, організацій на підставі звернень та за участі громадян.

Водночас, суд касаційної інстанції вважає, що суди попередніх інстанцій обґрунтовано врахували постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 серпня 2011 року у справі 2а/0470/9480/11, яка залишена без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 9 лютого 2012 року, та яка набрала законної сили.

Судами встановлено, що вказаною постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 серпня 2011 року у справі № 2а/0470/9480/11 за результатами розгляду справи за участю Дніпропетровського апеляційного господарського суду та Контрольно-ревізійного управління в Дніпропетровській області (яке реорганізовано у ДФІ в Дніпропетровській області) встановлено, що Суд є бюджетною установою, проте не є підконтрольним об`єктом органів державної контрольно-ревізійної служби України.

Врахування цих судових рішень під час розгляду цієї справи, лише додатково підтвердило правомірність прийнятих оскаржуваних скаржником судових рішень. Суть правового регулювання щодо підзвітності та підконтрольності судів, не зважаючи на реорганізацію органу КРУ на ДФІ, не змінилась.

Відтак, зважаючи на встановлені судами на підставі зібраних і проаналізованих у їх взаємозв`язку доказів фактичні обставини цієї справи, Верховний Суд погоджується з позицією судів першої й апеляційної інстанцій про задоволення позовних вимог Дніпропетровського апеляційного господарського суду про визнання протиправними дій ДФІ в Дніпропетровській області щодо проведення з 2 листопада 2015 року по 14 грудня 2015 року перевірки фінансово-господарської діяльності Дніпропетровського апеляційного господарського суду, і, як наслідок, визнання протиправним розпорядження ДФІ в Дніпропетровський області щодо зупинення операцій з бюджетними коштами № 23 від 10 лютого 2016 року» - зазначив КАС ВС.

Нагадаємо, що Указом Президента у грудні 2010 року 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Головне контрольно-ревізійне управління України (КРУ) реорганізовано у Державну фінансову інспекцію України. У подальшому, постановою Кабміну від 28.10.2015 № 868 було утворено Державну аудиторську службу України внаслідок реорганізації Державної фінансової інспекції.

Отже, викладена у постанові від 30.01.2020 по справі № 804/902/16 правова позиція Касаційного адміністративного суду є релевантною та такою, що підлягає врахуванню при наданні оцінки наказу Держаудитслужби щодо ревізування судів.

Автор: Наталя Мамченко

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