Суд является бюджетным учреждением, но не является подконтрольным объектом органов государственной контрольно-ревизионной службы – Верховный Суд

Верховный Суд ранее указал, что Госфининспекция не имела права проводить ревизии в судах, впрочем, ее правопреемник – Госаудитслужба – считает иначе.

Деятельность Госаудитслужбы регулируется Законом «Об основах осуществления государственного финансового контроля в Украине» №2939-XII и Положением о Государственной аудиторской службе Украины. Этими актами определен исчерпывающий перечень подконтрольных Госаудитслужбе учреждений, среди которых суды отсутствуют.

Госаудитслужба своим приказом решила включить суды в Перечень подконтрольных учреждений (объектов контроля) и провести ревизию их деятельности.

Следует отметить, что Верховный Суд ранее уже высказывался относительно недопустимости вмешательства КРУ и Госфининспекции – правопреемником которых сейчас является Госаудитслужба – путем ревизирования деятельности судов.

Так, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 30.01.2020 г. по делу № 804/902/16 указал, полномочиями по осуществлению контроля за использованием бюджетных средств и материальных ресурсов в судах, эффективностью использования бюджетных средств их распорядителями низшего уровня и получателями наделена Государственная судебная администрация.

Следовательно, проверка финансово-хозяйственной деятельности органов судебной власти региональными органами Государственной финансовой инспекции (правопреемницей которой является Государственная аудиторская служба) не предусмотрена законодательством.

«Проверка финансово хозяйственной деятельности органов судебной власти региональными органами Государственной финансовой инспекции не предусмотрена ни вышеупомянутым законом, ни другими нормативно-правовыми актами. Согласно действующему законодательству, проверки финансово хозяйственной деятельности в хозяйственных судах апелляционной инстанции осуществляются Государственной судебной администрацией Украины, через которую финансируются органы судебной власти, а также органами Счетной палаты Украины.

Кроме того, Суд отмечает, что судами не было установлено на основании предоставленных доказательств со ссылкой на нормы действующего законодательства, обязывающих ответчика осуществить ревизию учреждений, предприятий, организаций на основании обращений и при участии граждан.

В то же время, суд кассационной инстанции считает, что суды предыдущих инстанций обоснованно учли постановление Днепропетровского окружного административного суда от 18 августа 2011 года по делу 2а/0470/9480/11, которое оставлено в силе постановлением Днепропетровского апелляционного административного суда от 9 февраля 2012 года, и вступило в законную силу.

Судами установлено, что указанным постановлением Днепропетровского окружного административного суда от 18 августа 2011 года по делу № 2а/0470/9480/11 по результатам рассмотрения дела с участием Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда и Контрольно-ревизионного управления в Днепропетровской области (реорганизовано в ГФИ) области) установлено, что Суд является бюджетным учреждением, однако не является подконтрольным объектом органов государственной контрольно-ревизионной службы Украины.

Учет этих судебных решений при рассмотрении этого дела лишь дополнительно подтвердил правомерность принятых обжалуемых жалобщиком судебных решений. Суть правового регулирования относительно подотчетности и подконтрольности судов, несмотря на реорганизацию органа КРУ в ГФИ, не изменилась.

Следовательно, ввиду установленных судами на основании собранных и проанализированных в их взаимосвязи доказательств фактических обстоятельств этого дела, Верховный Суд соглашается с позицией судов первой и апелляционной инстанций об удовлетворении исковых требований Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда о признании противоправными действий ГФИ в Днепропетровской области со 2 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года проверки финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда, и, как следствие, признание противоправным распоряжение ГФИ в Днепропетровской области по приостановке операций с бюджетными средствами № 23 от 10 февраля 2016 года» - отметил КАС ВС .

Напомним, что Указом Президента в декабре 2010 года 1085/2010 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» Главное контрольно-ревизионное управление Украины (КРУ) реорганизовано в Государственную финансовую инспекцию Украины. В дальнейшем, постановлением Кабмина от 28.10.2015 № 868 была образована Государственная аудиторская служба Украины в результате реорганизации Государственной финансовой инспекции.

Следовательно, изложенная в постановлении от 30.01.2020 по делу № 804/902/16 правовая позиция Кассационного административного суда является релевантной и подлежащей учету при предоставлении оценки приказа Госаудитслужбы о ревизировании судов.

Автор: Наталья Мамченко

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