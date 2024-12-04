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Україна отримає до 18 млрд євро від ЄС в обмін на реформи — Сергій Марченко підписав меморандум

08:16, 4 грудня 2024
Остаточний обсяг допомоги буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи - враховуючи запропоноване, але досі не затверджене фінансування США у 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від ЄС може складати близько 18 млрд євро.
Україна отримає до 18 млрд євро від ЄС в обмін на реформи — Сергій Марченко підписав меморандум
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Міністр фінансів Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною та Євросоюзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA). Про це повідомляє Мінфін.

Кошти є частиною ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Остаточний обсяг макрофінансової допомоги буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування США у 20 млрд доларів, допомога від ЄС може складати 18 млрд євро.

Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів РФ в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Кошти надаватимуться відповідно до нового Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Програмою передбачено 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу. Напрями: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.

«Наступний важливий крок у залученні коштів за рахунок заморожених активів країни-агресора. Останніми місяцями ми активно працювали з Європейським Союзом та іншими сторонами в межах ініціативи, щоб досягти конкретних результатів у забезпеченні фінансових потреб України у 2025 році й надалі. Вдячний за конструктивну співпрацю та готовність у швидкі терміни реалізовувати справедливі рішення», – зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада поклала на Мінфін повноваження Боргового агентства України, аби отримати кредит $50 млрд від G7. Без внесення таких змін до Бюджетного кодексу Сергій Марченко не мав би права підписати угоди про отримання кредиту. Ці кошти можуть підлягати поверненню Україною, тобто вважатимуться державним боргом, в разі отримання Україною відповідних репарацій від РФ.

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Мінфін Сергій Марченко

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