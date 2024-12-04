Украина получит до 18 млрд евро от ЕС в обмен на реформы — Сергей Марченко подписал меморандум

Окончательный объем помощи будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы - учитывая предложенное, но до сих пор не утвержденное финансирование США в 20 млрд. долларов, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять около 18 млрд. евро.

Министр финансов Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и Кредитном соглашении между Украиной и Евросоюзом о привлечении к 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA). Об этом сообщает Минфин.

Средства являются частью инициативы G7 по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Окончательный размер макрофинансовой помощи будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы. Учитывая предложенное финансирование США в 20 млрд. долларов, помощь от ЕС может составлять 18 млрд. евро.

Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов РФ в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства MFA для Украины будут на безвозвратной основе. Внутренние финансовые ресурсы не будут направлены на погашение.

Денежные средства будут предоставляться в соответствии с новым Механизмом кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который обеспечит безвозвратную форму макрофинансовой помощи.

Программой предусмотрено 14 мер, чтобы привлечь макрофинансовую помощь. Направления: макрофинансовая устойчивость, государственные предприятия, государственное управление, энергетика, верховенство права и борьба с коррупцией, оборонная промышленность.

«Следующий важный шаг в привлечении средств за счет замороженных активов страны-агрессора. В последние месяцы мы активно работали с Европейским Союзом и другими сторонами в рамках инициативы, чтобы достичь конкретных результатов в обеспечении финансовых потребностей Украины в 2025 году и дальше. Благодарен за конструктивное сотрудничество и готовность в скорые сроки реализовывать справедливые решения», – отметил Сергей Марченко.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада возложила на Минфин полномочия Долгового агентства Украины, чтобы получить кредит в $50 млрд от G7. Без внесения таких изменений в Бюджетный кодекс Сергей Марченко не имел права подписать соглашения о получении кредита. Эти средства могут подлежать возврату Украиной, то есть можно считать государственным долгом, в случае получения Украиной соответствующих репараций от РФ.

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