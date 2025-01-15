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Верховна Рада прийняла закон щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

11:52, 15 січня 2025
Буде удосконалено механізми направлення і перебування підрозділів ЗСУ на території країн-партнерів під час дії воєнного стану.
Верховна Рада прийняла закон щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав
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Верховна Рада 15 січня прийняла в цілому як закон законопроект 12378 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Законопроект зареєструвала група народних депутатів, серед яких голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич, а також Соломія Бобровська, Федір Веніславський та інші.

Як вказують автори, постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Проектом Закону пропонується внести зміни до законів «Про Збройні Сили України» та «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», якими передбачено, що у період дії воєнного стану:

  • з’єднання, військові частини і підрозділи ЗСУ у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території цих держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН;
  • рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає Президент України, крім випадків застосування підрозділів ЗСУ на територі держави-агресора для відбиття такої агресії, з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рішення;
  • разом із законопроектом Президентом України подається інформація про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

У Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту встановлюється, що у період дії воєнного стану, положення цього Закону застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

Автор: Наталя Мамченко

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