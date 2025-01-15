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Верховная Рада приняла закон относительно направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

11:52, 15 января 2025
Усовершенствуются механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.
Верховная Рада приняла закон относительно направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства
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Верховная Рада 15 января приняла в целом как закон законопроект 12378 о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

Законопроект зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, а также Соломия Бобровская, Федор Вениславский и другие.

Как указывают авторы, возник вопрос об усовершенствовании механизмов направления и пребывания военнослужащих, как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному овладению ее использованием для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Проектом Закона предлагается внести изменения в законы «О Вооруженных Силах Украины» и «О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства», которыми предусмотрено, что в период действия военного положения:

  • соединения, воинские части и подразделения ВСУ в определенном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории этих государств с целью осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН;
  • решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства принимает Президент Украины, кроме случаев применения подразделений ВСУ на территории государства-агрессора для отражения такой агрессии, с одновременным представлением в Верховную Раду Украины законопроекта об одобрении такого решения;
  • вместе с законопроектом Президентом Украины представляется информация о задачах, общей численности указанных подразделений, типе и составе их вооружения, военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделения и порядке их содержания.

В Заключительных и переходных положениях законопроекта устанавливается, что в период действия военного положения, положения настоящего Закона применяются к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу настоящего Закона были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории с целью осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Автор: Наталя Мамченко

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