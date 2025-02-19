Зеленський заявив, що йому довіряють більше 57% громадян, і зараз почнуть соцопитування стосовно довіри до світових лідерів

Президент Зеленський заявив, що «якщо хтось захоче замінити» його прямо зараз, то «прямо зараз ніяк не вийде», а також, що будуть проведені соціологічні опитування щодо довіри до світових лідерів.

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Президент Володимир Зеленський 19 лютого дав пресконференцію. Під час неї він вказав, що «ніколи не коментує рейтинги популярності, особливо власний чи інших лідерів».

Втім, він зазначив, що останнє опитування показало, що йому довіряють 58% українців.

«Довіра до мене 57% по КМІС, і я чув 57% плюс за різними соцопитуваннями», — підкреслив Зеленський.

«Тож, якщо хтось захоче замінити мене прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде, я б так сказав», — додав він.

За словами Зеленського, найближчі два тижні будуть проведені соціологічні опитування.

«Авжеж я попрошу – всі можливості соцопитувань, у платформ… і я зроблю це публічною інформацією. Показати довіру до Президента України, до Президента США Трампа, до Туска, до британців, до Ердогана, найближчих наших партнерів.

Мені здається, що це дуже важливо. І я обов’язково оприлюдню ці цифри» - підкреслив Зеленський.

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