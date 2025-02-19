Зеленский заявил, что ему доверяют более 57% граждан, и сейчас начнут соцопросы по поводу доверия к мировым лидерам

Президент Зеленский заявил, что «если кто-то захочет заменить» его прямо сейчас, то «прямо сейчас никак не получится», а также, что будут проведены социологические опросы по доверию к мировым лидерам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский 19 февраля дал пресс-конференцию. Во время нее он указал, что «никогда не комментирует рейтинги популярности, особенно собственных или других лидеров».

Впрочем, он отметил, что последний опрос показал, что ему доверяют 58% украинцев.

«Доверие ко мне 57% по КМИС, и я слышал 57% плюс по разным соцопросам», — подчеркнул Зеленский.

«Итак, если кто-то захочет заменить меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится, я бы так сказал», — добавил он.

По словам Зеленского, в ближайшие две недели будут проведены социологические опросы.

«Конечно я попрошу – все возможности соцопросов, у платформ… и я сделаю это публичной информацией. Показать доверие к Президенту Украины, Президенту США Трампа, Туску, британцам, Эрдогану, ближайшим нашим партнерам.

Мне кажется, что это очень важно. И я обязательно обнародую эти цифры», - подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.