Южная Корея готова забрать к себе пленных северокорейцев

Согласно южнокорейской Конституции, солдаты армии КНДР числятся гражданами Южной Кореи.

Фото: Associated Press

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Южная Корея готова принять любых северокорейских солдат, захваченных в плен ВСУ, изъявивших желание перейти на сторону Сеула. Об этом сообщает Bloomberg.

«Согласно конституции, северокорейские солдаты являются нашими гражданами, и уважение свободного волеизъявления граждан соответствует международному праву и обычаям», — заявили в МИД Южной Кореи.

В ведомстве отметили, что продолжат необходимые консультации с украинской стороной.

«Их не следует отправлять против их воли в место, где существует угроза преследования», - добавили в МИД Южной Кореи.

Напомним, что разведка Кореи подтвердила, что Украина захватила в плен двух северокорейских солдат и раскрыла новые подробности их допроса.

Кроме того, Украина готова передавать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну пленных военнослужащих из КНДР, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в РФ.

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