Згідно з південнокорейською Конституцією, солдати армії КНДР вважаються громадянами Південної Кореї.

Фото: Associated Press

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Південна Корея готова прийняти будь-яких північнокорейських солдатів, захоплених у полон ЗСУ, які висловили бажання перейти на бік Сеула. Про це повідомляє Bloomberg.

«Згідно з конституцією, північнокорейські солдати є нашими громадянами, і повага до вільного волевиявлення громадян відповідає міжнародному праву та звичаям», — заявили у МЗС Південної Кореї.

У відомстві вказали, що продовжать необхідні консультації з українською стороною.

«Їх не слід відправляти проти їхньої волі в місце, де існує загроза переслідування», - додали в МЗС Південної Кореї.

Нагадаємо, що розвідка Піденної Кореї підтвердила, що Україна захопила в полон двох північнокорейських солдатів і розкрила нові подробиці їхнього допиту.

Крім того, Україна готова передавати північнокорейському лідеру Кім Чен Ину полонених військовослужбовців з КНДР, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в РФ.

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