Статистичні показники свідчать, що місцеві господарські суди зберігають високу якість правосуддя та довіру учасників процесу – Господарський суд Тернопільської області

У 2024 році з прийнятих рішень місцевого господарського суду, які підлягали оскарженню, лише 19,2% було оскаржено до апеляційної чи касаційної інстанції, а переважна більшість – 81% рішень першої інстанції не оскаржуються взагалі.

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В умовах повномасштабної війни господарські суди продовжують здійснювати правосуддя, забезпечуючи захист економічних прав та інтересів суб’єктів господарювання. Основою системи господарського судочинства є саме суди першої інстанції – місцеві господарські суди.

Як зазначили у пресслужбі Господарського суду Тернопільської області, показники статистики свідчать, що місцеві господарські суди успішно і якісно виконують своє першочергове завдання – оперативне та якісне здійснення правосуддя.

Так, за даними Аналізу стану здійснення правосуддя при розгляді господарських справ за 2024 рік, найкращих показників якості розгляду справ досягнуто саме місцевими господарськими судами Західного апеляційного округу – Тернопільської та Закарпатської областей, де кількість змінених та скасованих судових рішень становила відповідно 1,6% та 1,7% від розглянутих ними, за середнього такого показника по Україні – 3,6%.

Про якість і високу довіру учасників процесу саме до місцевого господарського суду свідчать і показники оскарження рішень суду першої інстанції.

Наприклад, у 2024 році, згідно з Статистичним Бюлетенем роботи господарських судів у 2024 році, із прийнятих рішень місцевого господарського суду, які підлягали оскарженню, лише 19,2% було оскаржено до апеляційної чи касаційної інстанції. А переважна більшість – 81% судових рішень судів першої інстанції не оскаржуються взагалі. «Ці показники спростовують поширений міф про недовіру до місцевого господарського суду та свідчать про якісне та ефективне здійснення судочинства у судах першої інстанції», підкреслили у суді.

Економічні кризові явища, спричинені війною в Україні, не зупинили повністю бізнесової активності, і відповідно, потреби у відправленні господарського судочинства.

У певних випадках, це навпаки, призвело до збільшення різних категорій справ та появи нових лідерів за кількістю. Наприклад, у 2024 році збільшилася кількість розглянутих місцевими господарськими судами справ, в порівнянні з попереднім періодом:

на 22 % – справ про укладення, зміну, розірвання договорів та визнання їх недійсними;

на 16 % – справ із земельних відносин;

на 20,1 % – справ з корпоративних відносин;

на 11,2 % – справ щодо захисту права власності;

у 2,1 рази – справ щодо застосування антимонопольного законодавства;

на 12 % – справ, пов’язаних з банкрутством (про визнання банкрутом, кредиторські заяви, скарги тощо), з яких на 23 % збільшилася кількість справ про визнання банкрутом та неплатоспроможність фізичних осіб до 2 тис. із 1,6 тисяч.

Згідно з інформацією, зазначеною у Статистичному Бюлетені роботи господарських судів України за 2024 рік місцевими господарськими судами у 2024 році вирішено найбільше майнових спорів – 57,6% та справ про банкрутство – 20,6%. Натомість найменше розглянуто справ щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності – 0,2% та щодо застосування антимонопольного законодавства – 1,1%.

Структурний аналіз результатів розгляду основних категорій господарських справ у 2024 році характеризує усталену тенденцією щодо питомої ваги розглянутих справ за категоріями. Їхня динаміка протягом 2021–2024 років засвідчує конструктивні зміни в економічному середовищі країни: збільшується майнова заборгованість контрагентів у справах, і, як наслідок, зростає кількість справ про банкрутство та неплатоспроможність фізичних осіб, справ позовного провадження в межах справ про банкрутство, справ про розірвання, зміну договорів та визнання їх недійсними.

За останні роки в Україні спостерігається значне збільшення кількості справ щодо банкрутства. Це свідчить про те, що підприємства та особи зазнають серйозних фінансових труднощів. Місцеві господарські суди є «першопрохідцями» у їх розгляді та у застосуванні новел Кодексу України з процедур банкрутства. Саме суд першої інстанції акумулює та «проводить» основні процедури банкрутства юридичних осіб та відновлення платоспроможності фізичних осіб. Приймаючи рішення у справах, пов'язаних з банкрутством, суди першої інстанції враховують економічні та фінансові виклики, якими важливо забезпечити справедливий баланс між інтересами кредиторів та боржників.

За статистичними показниками 2024 року, Господарським судом Тернопільської області у 2024 році розглянуто на 38,9% більше справ про банкрутство, як у 2023 році.

«Треба розуміти, що кожна справа про банкрутство чи відновлення платоспроможності це тривалий і складний процес, у якому розглядається велика кількість різних заяв широкого кола учасників (заяви про відкриття, санацію, ліквідацію, закриття провадження, кредиторські заяви, звіти, скарги, заяви арбітражного керуючого, тощо). За правилами банкрутства всі ухвали, постановлені за результатами розгляду цих заяв оскаржуються.

На практиці в останні роки зазначені справи ускладнюються структурно, і місцевий господарський суд першим відчуває цю складність. Так, наприклад у 2024 році Господарський суд Тернопільської області розглянув на 84,2% більше таких заяв у справах про визнання банкрутом юридичних осіб і на 82,3% більше у справах про неплатоспроможність фізичних осіб у порівнянні з 2023 роком», зазначає пресслужба суду.

Враховуючи розірвання дипломатичних відносин з рф та припинення обміну міжнародними відправленнями та поштовими переказами з росією, перед судами першої інстанції виникає чимало проблемних питань, наприклад, дотримання процесуального механізму належного повідомлення учасників справи.

При цьому протягом трьох років місцеві господарські суди присуджують до стягнення мільярди гривень, заявлених у справах про відшкодування збитків, завданих агресією рф. Згідно інформації, зазначеної в Аналізі, у 2024 році до стягнення присуджено 579,7 млрд грн. Для прикладу, у цьому ж році Господарський суд Тернопільської області присудив до стягнення 788,6 млн грн. При цьому більшість рішень судів першої інстанції у цій категорії спорів не оскаржуються.

Щодо ефективності та рентабельності від діяльності місцевих господарських судів, то необхідно звернути увагу, що саме вони є основним джерелом наповнення бюджету судовим збором.

Так, за 2024 рік суди господарської юрисдикції мають найвищий показник надходження судового збору до Державного бюджету – 1,9 млрд грн, при цьому, з них 1,3 млрд грн – за розгляд справ місцевими господарськими судами, що, до речі, на 18,5 % більше, ніж у 2023 році (1,1 млрд грн). Для прикладу, за подання заяв та скарг до Господарського суду Тернопільської області у 2024 році сплачено до бюджету 17,1 млн грн, що, на 31,8% більше, ніж у 2023 році (12,9 млн грн).

«Враховуючи все вищезазначене, можна сміливо сказати, що місцеві господарські суди є своєрідним фундаментом – основою системи господарських судів України, при цьому фундамент цей – міцний і надійний. Місцеві господарські суди неодноразово доводили свою здатність оперативно аналізувати складні ситуації, що виникають в процесі господарської діяльності та приймати рішення, які відповідають як букві закону, так і потребам економічних реалій» – підсумували у Господарському суді Тернопільської області.

На фото місцеві господарські суди Західного апеляційного округу – Тернопільської та Закарпатської областей, а також Господарські суди Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей

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