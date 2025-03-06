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Статистические показатели свидетельствуют, что местные хозяйственные суды сохраняют высокое качество правосудия и доверие участников процесса – Хозяйственный суд Тернопольской области

15:13, 6 марта 2025
В 2024 году из принятых решений местного хозяйственного суда, подлежащих обжалованию, только 19,2% были обжалованы в апелляционной или кассационной инстанции, а подавляющее большинство – 81% решений первой инстанции – не обжалуются вообще.
Статистические показатели свидетельствуют, что местные хозяйственные суды сохраняют высокое качество правосудия и доверие участников процесса – Хозяйственный суд Тернопольской области
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В условиях полномасштабной войны хозяйственные суды продолжают осуществлять правосудие, обеспечивая защиту экономических прав и интересов субъектов хозяйствования. Основой системы хозяйственного судопроизводства являются именно суды первой инстанции – местные хозяйственные суды.

Как сообщили в пресс-службе Хозяйственного суда Тернопольской области, статистические показатели подтверждают, что местные хозяйственные суды успешно и качественно выполняют свою первоочередную задачу – оперативное и качественное осуществление правосудия.

Так, по данным Анализа состояния осуществления правосудия при рассмотрении хозяйственных дел за 2024 год, лучших показателей качества рассмотрения дел достигли местные хозяйственные суды Западного апелляционного округа – Тернопольской и Закарпатской областей. Количество измененных и отмененных судебных решений составило соответственно 1,6% и 1,7% от рассмотренных ими дел, при среднем таком показателе по Украине – 3,6%.

О качестве и высокой доверии участников процесса к местному хозяйственному суду свидетельствуют также показатели обжалования решений суда первой инстанции.

Например, в 2024 году, согласно Статистическому бюллетеню работы хозяйственных судов в 2024 году, из принятых решений местного хозяйственного суда, подлежащих обжалованию, только 19,2% были обжалованы в апелляционной или кассационной инстанции. А подавляющее большинство – 81% судебных решений судов первой инстанции – не обжалуются вообще.

«Эти показатели опровергают распространенный миф о недоверии к местному хозяйственному суду и свидетельствуют о качественном и эффективном осуществлении судопроизводства в судах первой инстанции», – подчеркнули в суде.

Экономические кризисные явления, вызванные войной в Украине, не остановили полностью деловую активность, а значит, и потребность в осуществлении хозяйственного судопроизводства.

В некоторых случаях это, наоборот, привело к увеличению разных категорий дел и появлению новых лидеров по количеству. Например, в 2024 году увеличилось количество рассмотренных местными хозяйственными судами дел по сравнению с предыдущим периодом:

  • на 22% – дел об заключении, изменении, расторжении договоров и признании их недействительными;
  • на 16% – дел из земельных отношений;
  • на 20,1% – дел по корпоративным отношениям;
  • на 11,2% – дел о защите права собственности;
  • в 2,1 раза – дел по применению антимонопольного законодательства;
  • на 12% – дел, связанных с банкротством (о признании банкротом, кредиторские заявления, жалобы и др.), из которых на 23% увеличилось количество дел о признании банкротом и неплатежеспособности физических лиц – до 2 тыс. с 1,6 тыс.

Согласно информации, содержащейся в Статистическом бюллетене работы хозяйственных судов Украины за 2024 год, местными хозяйственными судами в 2024 году было решено больше всего имущественных споров – 57,6% и дел о банкротстве – 20,6%.

Наименьшее количество дел касалось:

  • защиты прав на объекты интеллектуальной собственности – 0,2%;
  • применения антимонопольного законодательства – 1,1%.

За последние годы в Украине наблюдается значительный рост количества дел о банкротстве. Это свидетельствует о том, что предприятия и граждане сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями.

Местные хозяйственные суды – первопроходцы в рассмотрении таких дел и применении нововведений Кодекса Украины по процедурам банкротства. Именно суд первой инстанции аккумулирует и проводит основные процедуры банкротства юридических лиц и восстановления платежеспособности физических лиц.

Принимая решения в делах, связанных с банкротством, суды первой инстанции учитывают экономические и финансовые вызовы, чтобы обеспечить справедливый баланс между интересами кредиторов и должников.

По статистическим показателям 2024 года, Хозяйственный суд Тернопольской области в 2024 году рассмотрел на 38,9% больше дел о банкротстве, чем в 2023 году.

«Важно понимать, что каждое дело о банкротстве или восстановлении платежеспособности – это длительный и сложный процесс, в котором рассматривается большое количество различных заявлений от широкого круга участников (заявления об открытии, санации, ликвидации, закрытии производства, кредиторские заявления, отчеты, жалобы, заявления арбитражного управляющего и др.).

По правилам банкротства все постановления, вынесенные по результатам рассмотрения этих заявлений, подлежат обжалованию.

На практике за последние годы такие дела структурно усложняются, и местный хозяйственный суд первым ощущает эту сложность.

Так, например, в 2024 году Хозяйственный суд Тернопольской области рассмотрел на 84,2% больше таких заявлений по делам о признании банкротом юридических лиц и на 82,3% больше по делам о неплатежеспособности физических лиц по сравнению с 2023 годом», – отмечает пресс-служба суда.

Что касается эффективности и рентабельности деятельности местных хозяйственных судов, следует отметить, что именно они являются основным источником поступлений в бюджет от судебного сбора.

Так, за 2024 год суды хозяйственной юрисдикции собрали наибольший объем судебного сбора в Государственный бюджет – 1,9 млрд грн, из которых 1,3 млрд грн – за рассмотрение дел местными хозяйственными судами. Это, кстати, на 18,5% больше, чем в 2023 году (1,1 млрд грн).

Для примера, за подачу заявлений и жалоб в Хозяйственный суд Тернопольской области в 2024 году в бюджет поступило 17,1 млн грн, что на 31,8% больше, чем в 2023 году (12,9 млн грн).

«Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что местные хозяйственные суды являются своеобразным фундаментом – основой системы хозяйственных судов Украины, и этот фундамент прочный и надежный.

Местные хозяйственные суды неоднократно доказывали свою способность оперативно анализировать сложные ситуации, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, и принимать решения, которые соответствуют как букве закона, так и экономическим реалиям», – подытожили в Хозяйственном суде Тернопольской области.

На фото местные суды Западного апелляционного округа – Тернопольской и Закарпатской областей, а также Хозяйственные суды Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей

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Тернополь Хозяйственный суд Тернопольской области хозяйственные суды

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Статистические показатели свидетельствуют, что местные хозяйственные суды сохраняют высокое качество правосудия и доверие участников процесса – Хозяйственный суд Тернопольской области

В 2024 году из принятых решений местного хозяйственного суда, подлежащих обжалованию, только 19,2% были обжалованы в апелляционной или кассационной инстанции, а подавляющее большинство – 81% решений первой инстанции – не обжалуются вообще.

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