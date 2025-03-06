Зеленский провел переговоры с Макроном перед саммитом в Брюсселе

Перед специальным саммитом безопасности лидеров ЕС Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном.

Фото: Reuters

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 6 марта находится в Брюсселе в рамках специального заседания Европейского совета, посвященного вопросам Украины и европейской безопасности.

Перед началом специального саммита по безопасности европейских лидеров Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Sky News.

Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Зеленский сейчас проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном», — сообщил Никифоров украинским СМИ.

Также известно, что президент Украины встретился с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

«Поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в частности за передачу истребителей F-16. Ценим эти решительные шаги для защиты украинских жизней», — отметил Владимир Зеленский в социальных сетях.

Sky News добавляет, что европейские лидеры начинают собираться в центральном зале штаб-квартиры ЕС для участия в сегодняшнем саммите по вопросам безопасности.

Напомним, что Европейский совет соберется 6 марта, чтобы обсудить военный пакет для Украины в размере 20 миллиардов евро и шаги по увеличению расходов на оборону, включая потенциальное ослабление фискальных правил.

Добавим, премьер-министр Польши Туск поддержал идею Макрона в расширении ядерного потенциала для защиты ЕС.

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