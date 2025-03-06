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Зеленський провів переговори з Макроном перед самітом у Брюсселі

14:59, 6 березня 2025
Перед спеціальним безпековим самітом лідерів ЄС Володимир Зеленський зустрівся із Еммануелем Макроном.
Зеленський провів переговори з Макроном перед самітом у Брюсселі
Фото: Reuters
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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 6 березня перебуває у Брюсселю в межах спеціального засідання Європейської ради, яке присвячене питанням України та європейської безпеки.

Перед спеціальним безпековим самітом європейських лідерів Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє Sky News.

Це також підтвердив рессекретар президента Сергій Никифоров.

«Зеленський зараз проводить зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном», - сказав Никифоров українським медіа.

Також відомо, що президент України зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

«Подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за передачу літаків F-16. Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів», — зазначив Володимир Зеленський у соцмережах.

Sky News додає, що європейські лідери починають збиратися в центральній залі штаб-квартири ЄС на сьогоднішній саміт з безпеки.

Нагадаємо, що Європейська рада збереться 6 березня, щоб обговорити військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро і кроки щодо збільшення витрат на оборону, включаючи потенційне послаблення фіскальних правил.

Додамо, прем’єр-міністр Польщі Туск підтримав ідею Макрона розширити ядерний потенціал для захисту ЄС.

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Володимир Зеленський Емманюель Макрон

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