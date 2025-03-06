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Нацбанк підвищив облікову ставку для зниження інфляції

14:48, 6 березня 2025
Андрій Пишний наголосив, що НБУ буде готовий ужити додаткових заходів у разі подальшого посилення ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань.
Нацбанк підвищив облікову ставку для зниження інфляції
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Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що регулятор ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня. Про це він сказав під час брифінгу.

Ставка підвищується втретє поспіль.

За словами Пишного, ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

Щоб посилити привабливість заощаджень у гривні НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики. Так, з 4 квітня:

  • спред між обліковою ставкою та ставкою за тримісячними депозитними сертифікатами зросте на 1 в. п.;
  • спред між обліковою ставкою та ставкою за кредитами овернайт теж зросте на 1 в. п.;
  • розширяться можливості банків розміщувати кошти в тримісячних депозитних сертифікатах залежно від успішності нарощування протягом останніх 12 місяців портфеля гривневих депозитів населення зі строком більше трьох місяців (мультиплікатор підвищується з 3 до 3,5).

Андрій Пишний наголосив, що такі зміни посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні.

«Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно - посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів», - додав голова НБУ.

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НБУ

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