Нацбанк підвищив облікову ставку для зниження інфляції

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що регулятор ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня. Про це він сказав під час брифінгу.
Ставка підвищується втретє поспіль.
За словами Пишного, ці рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.
Щоб посилити привабливість заощаджень у гривні НБУ вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики. Так, з 4 квітня:
Андрій Пишний наголосив, що такі зміни посилять ринкові стимули для залучення банками строкових депозитів населення в гривні.
«Це сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими гривневими інструментами, а відповідно - посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. У результаті очікується зниження ризиків для цінової динаміки, валютного ринку та міжнародних резервів», - додав голова НБУ.
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